'전주병원·호성전주병원', 전북대병원에 발전기금 5억 원 기탁

전북대학교병원(병원장 양종철)은 영경의료재단 전주병원과 호성전주병원이 병원 발전과 군산전북대병원의 성공적인 건립을 위해 병원 발전후원회에 발전기금 5억원을 기탁했다고 11일 밝혔다.

전북대병원은 본관 3층 온고을홀에서 감사패 전달식을 열고 후원에 대한 감사의 뜻을 전했다.

이날 행사에는 전북대병원 양종철 병원장, 김인희 진료부원장, 윤현조 기획조정실장과 영경의료재단 김종준 의료원장, 태형진 전주병원장, 오창현 호성전주병원장 등 양 기관 관계자 20여 명이 참석했다.

이번 발전기금 기탁은 지난 9월 전북대병원과 전주병원이 체결한 모자병원 협약에 이은 것으로, 전공의 수련 기회를 넓히고 환자 진료 연계를 강화하는 데서 출발한 협력이 지역의료 기반을 확충하는 데까지 이어졌다는 의미가 있다.

양 기관은 각 병원의 강점을 살려 함께 성장하고, 도민이 필요한 치료를 지역 안에서 제때 받을 수 있는 지역완결형 의료체계를 구축하는 데 힘을 모으기로 했다.

전달된 발전기금은 전북대병원의 환자 중심 의료시설 확충과 군산전북대병원 건립 등 지역의 필수의료 기반을 강화하는 데 쓰일 예정이다.

영경의료재단은 1996년 전주병원과 2014년 호성전주병원을 각각 개원했으며, 아동복지 증진과 의료취약계층 지원을 위한 후원 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

김종준 영경의료재단 의료원장은 “지역 주민의 신뢰 속에서 성장해 온 전주병원과 호성전주병원이 전북 의료의 발전에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다”며 “모자병원 협약을 계기로 전북대병원과 진료 연계를 강화하고 전공의 수련 기회를 넓혀 각 병원의 역량을 함께 키워가겠다”고 말했다.

▲ⓒ전북대병원

양종철 병원장은 “지역의료의 미래를 위해 뜻깊은 후원을 해주신 영경의료재단과 두 병원 임직원께 깊이 감사드린다”며 “보내주신 고귀한 뜻을 새겨 지역 의료기관간의 상생·협력을 더욱 강화하고, 도민 누구나 타 지역에 기지 않고도 안심하고 치료받을 수 있는 튼튼한 ‘지역완결형 의료체계’를 완성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.