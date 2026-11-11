전북교육청, 2027년 본예산 4조4421억 편성…안전·미래역량 집중

전북특별자치도교육청이 학생들의 생명과 안전을 지키고 기초 배움과 미래 역량을 키우는 주요 핵심 사업에 3156억 원을 집중 투자한다.

교육 현장의 오랜 요구였던 학교 기본운영 자율성을 대폭 강화하고 급식 환경을 개선하는 등 학교 현장 체감형 예산도 새로 증액 반영했다.

전북교육청은 이 같은 핵심 과제 추진을 골자로 한 2027년도 교육비특별회계 예산안 4조 4421억 원을 편성해 전북특별자치도의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

이는 2026년도 본예산보다 16억 원(0.04%) 줄어든 규모지만, 지자체 이전수입 감소와 인건비 증가 등 재정적 한계 속에서도 학생 안전과 교육 본질 회복을 위한 정책 사업 재원을 최우선 확보했다.

가장 많은 재원이 투입되는 분야는 학생 안전과 성장 역량 강화다. 도교육청은 학생 안전과 미래 도전 역량 강화를 위해 2167억 원을 배정했다.

▲전북특별자치도교육청 표지석과 본관 건물.ⓒ

관계 중심의 학교문화 조성(304억 원)과 마음건강 지원(87억 원), 안전한 교육환경 마련(151억 원)에 재정을 집중해 학생 보호망을 한층 두텁게 다진다.

배움의 기초를 다지는 기초학력 책임제와 독서 300 프로젝트에 222억 원을 투입하며, 진로·진학교육(682억 원)과 도전 프로젝트(370억 원), 인공지능(AI) 교육(350억 원)을 지원해 학생들의 자율적 미래 설계를 돕는다.

학교 현장의 운영 자율성 확대와 복지 지원도 대폭 강화했다. 학령인구 감소로 학생 수가 8300여 명 줄어드는 여건에서도 학생당 경비와 유치원 교당 경비를 10%씩 인상해 학교운영비 2434억 원을 편성했다.

특히 목적이 제한된 개별 사업비를 줄이고 학교가 형편에 맞게 자체 편성할 수 있는 ‘통합교부사업비’를 전년 대비 835억 원 증액 반영해 일선 학교의 재정 운용 권한을 크게 늘렸다.

학생과 학부모 부담을 덜기 위한 무상급식 예산은 1676억 원으로 책정했으며, 급식 질 향상을 위해 식품비 단가를 500원, 친환경 농산물 단가를 50원씩 각각 인상했다.

지역과 학교의 상생을 이끌 교육혁신선도지역 운영과 지속가능한 지역교육생태계 조성 등 상생교육에는 762억 원이 쓰인다.

아울러 교사가 수업과 생활지도에 전념할 수 있도록 교육인권 보호망 구축(39억 원)과 교원 전문성 신장(61억 원), 학교 업무 경감(22억 원) 등 교육활동 보호와 지원 분야에도 227억 원을 고르게 반영했다.

천호성 전북교육감은 “2027년은 ‘살아가는 힘을 키우는 전북교육’이라는 새로운 비전이 학교 현장에서 본격적으로 실현되는 중요한 해”라며 “어려운 재정 여건 속에서도 학생의 생명과 안전을 지키고 교사가 존중받으며 학교와 지역이 함께 성장할 수 있도록 꼭 필요한 곳에 예산을 집중했다”고 말했다.

이번 예산안은 전북특별자치도의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 다음달 14일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.