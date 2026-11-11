울산시, 내년 예산 5조9907억원 편성…민생 안정·미래산업 육성에 집중

울산시가 민선9기 출범 이후 첫 본예산으로 5조9907억원을 편성하고 혼인지원금과 청소년 버스요금 지원 등 민생 정책을 확대하는 한편 제조업 인공지능 전환(AX)과 교통·안전 인프라 확충 등 미래 성장동력 확보에 나선다.

11일 울산시는 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 민생 안정과 미래 신산업 육성을 위해 올해보다 3461억원(6.1%) 늘어난 5조9907억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성하 시의회에 제출한다고 밝혔다.

▲서남교 행정부시장이 11일 울산시청 프레스센터에서 내년도 예산안을 브리핑하고 있다.ⓒ울산시

이번 예산안은 민선9기 출범 이후 첫 본예산으로 '시민이 체감하는 변화'를 목표로 민생에 온기를, 생활에 편의를, 미래에 기회를 3대 방향에 초점을 맞췄다. 시는 시민에게 꼭 필요한 사업은 새롭게 시작하고 성과가 확인된 사업은 더욱 확대하는 방향으로 예산을 배분했다.

분야별로는 복지·민생이 2조3223억원으로 전체의 38.8%를 차지했다. 경제·산업은 5493억원, 환경·녹지는 5157억원, 교통·물류는 4769억원, 재난·안전은 3646억원이다. 교육에 3078억원, 문화·체육에 2972억원, 조정교부금과 공공행정 등 기타 분야에 1조1569억원을 편성했다.

복지·민생 분야에서는 부부당 100만원을 지원하는 혼인지원금에 47억8000만원, 생후 11개월 이하 영아의 돌봄을 지원하는 아이맞이지원금에 120억8000만원을 반영했다. 어린이집 교사 1명당 아동 수를 줄이는 데 133억5000만원, 지역 필수의료와 휴일·심야 진료를 강화하는 데 179억원을 편성했다. 소아 평일 야간진료 운영 지원에는 4억원을 신규 배정했다.

교통 분야에서는 13~18세 청소년에게 시내버스 요금의 절반을 돌려주는 사업에 68억원을 편성했다. 냉난방 시설을 갖춘 스마트 버스정류장 100곳을 추가 설치하는 데 30억원을 배정했다. 울산형 간선급행버스(BRT) 기본구상과 타당성 조사 용역에는 2억원을 반영했다.

경제·산업 분야에서는 부산·경남과 조선 분야 기술을 개발하고 광주와 자동차부품 제조혁신 사업을 기획하는 등 초광역 제조 인공지능 전환(AX) 사업에 40억원을 편성했다. 석유화학 AX 실증산단 구축에는 19억원, 조선 공정과 함정 정비에 적용할 자율제조 로봇 기술 개발에는 14억원을 배정했다. 울산형 직업전환 보장제와 숙련노동자 AI 동행 사업 등 노동·일자리 안전망 구축에도 18억원을 반영했다.

재난·안전 분야에서는 산불전문진화차 도입을 포함한 소방차량 보강에 43억원, 화재진압 무인로봇 도입에 24억원을 편성했다. 시민안전보험 보장 항목은 대중교통 이용 중 부상 치료비 등을 추가해 8종에서 12종으로 확대할 계획이다. 120울산민원센터의 인공지능 상담 시스템 도입과 운영 등에는 21억원을 배정했다.

환경·녹지 분야에서는 하수처리시설 증설과 노후 하수관 정비에 574억원, 노후 상수도관 교체와 외곽지역 상수도 공급에 422억원을 편성했다. 2028 울산국제정원박람회 준비에는 250억원을 반영했다. 문화·체육 분야에는 독립운동가 박상진 의사의 삶을 다룬 창작 뮤지컬 제작비 12억원과 반구천의 암각화 일원 탐방로 조성 등을 포함한 역사문화유산 정비·활용 예산 100억원을 담았다.

시는 자치구 조정교부금 교부율을 20%에서 24%로 높이는 내용을 예산안에 반영했다. 중·남·동·북구에 배분할 조정교부금은 3769억원으로 올해보다 869억원 늘었다. 자치구당 평균 추가 교부액은 약 217억원이다.

서남교 행정부시장은 "민선9기 첫 본예산을 준비하며 시민의 삶이 실제로 어떻게 달라질지를 가장 먼저 고민했다"며 "녹록지 않은 재정 여건이지만 민생은 따뜻하게 보듬고 생활은 더 편리하게 바꾸며 울산의 미래에는 새로운 기회를 열어 시민의 삶에 꼭 필요한 변화부터 하나씩 만들어 가겠다"고 말했다.

이어 "시의회 심의 과정에서 사업별 필요성과 취지를 충실히 설명해 시민을 위한 사업이 예산에 담길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 예산안은 제269회 울산시의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 내달 11일 확정될 예정이다.