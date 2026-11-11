대구 남구, 직원 단합대회 수익금 기탁부터 마을축제까지…일상 속 나눔과 주민 화합 실천

▲대구 남구청 복지지원과가 최근 직원 한마음 단합대회에서 ‘나눔 경매’를 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구

대구 남구에서 직원들의 자발적인 나눔과 주민 주도의 마을축제가 잇따라 펼쳐지며 지역사회에 따뜻한 공동체 분위기를 확산하고 있다.

이는 조직 내부의 작은 실천이 보호아동 후원으로 이어지는가 하면, 주민들이 직접 마련한 효사랑 콘서트는 세대와 지역을 잇는 소통의 장으로 자리 잡았다.

남구청 복지지원과는 최근 직원 한마음 단합대회에서 ‘나눔 경매’를 진행해 모은 수익금 40만 원을 관내 보호아동에게 후원하기로 했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 단순한 직원 친목 활동을 넘어 지역사회와 온정을 나누자는 직원들의 뜻을 모아 마련됐으며, 직원들은 안지랑골체육공원을 둘러본 뒤 관내 식당에서 식사와 함께 경매 행사를 진행했다.

경매에는 텀블러와 꿀, 치약, 와인, 세라믹 프라이팬 등 직원들이 가정에서 사용하지 않는 물품 36종 출품, 직원들의 적극적인 참여 속에 경매가 이어졌으며, 세라믹 프라이팬은 이날 최고가인 5만 원에 낙찰됐다.

이렇게 마련된 40만 원은 최근 첫돌을 맞은 보호아동을 위한 후원금으로 전달될 예정이다.

특히 이번 나눔은 직원들이 자발적으로 물품을 내놓고 경매에 참여해 마련했다는 점에서 의미를 더한다. 일상적인 조직 행사에 나눔을 접목해 공직사회 내부의 공동체 의식을 지역사회 기부로 확장한 사례다.

▲대구 남구 대명3동 명동공원에서 주민들이 준비한 ‘2026 대명3동 제9회 종지골 효사랑 콘서트’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구

이와 함께 최근 대명3동 명동공원에서는 주민들이 직접 준비한 ‘2026 대명3동 제9회 종지골 효사랑 콘서트’가 주민들의 호응 속에 열렸다.

대명3동 주민자치위원회가 주최하고 종지골마을축제추진위원회가 주관한 이번 행사는 주민자치위원회와 지역 조직단체들이 함께 축제추진위원회를 구성해 준비했다.

대명시장상인회와 앞산마을방송국 등 지역 유관기관은 물론 자매결연 도시인 경남 밀양시 내이동 주민자치회도 참여해 축제의 의미를 더했다.

행사장에서는 주민노래자랑과 먹거리 장터가 운영돼 주민들이 함께 즐기는 마을 잔치가 펼쳐졌으며, 특히 지역 어르신 가운데 선정된 ‘우리마을 장수왕’에게 장수 축하 선물을 전달하는 순서도 마련돼 효사랑의 의미를 되새겼다.

따뜻한 어묵과 차, 떡 등을 나누는 먹거리 부스에는 주민들의 발길이 이어졌으며, 밀양시 내이동 주민들과 대명3동 주민들이 한자리에 모여 교류하며 자매결연 지역 간 우정도 다졌다.

박윤규 대명3동 주민자치위원장은 "주민과 자매결연 도시 주민들이 함께 만나 안부를 묻고 노래를 즐기는 모습을 보며 축제 추진의 보람을 느꼈다"며, "이번 행사가 지역 활성화와 주민 화합의 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

두 행사는 추진 주체와 방식은 다르지만, 지역 공동체의 가치를 주민과 구성원 스스로 실천했다는 공통점이 있다. 직원들의 자발적인 경매가 보호아동을 위한 후원으로 이어지고, 주민들이 주도한 축제가 어르신 공경과 이웃 간 교류의 장으로 확장된 것이다.

지역사회 복지와 공동체 활성화가 행정기관의 지원만으로 완성되는 것이 아니라 구성원들의 자발적인 참여와 관심에서 출발한다는 점에서 이번 두 사례는 의미를 더하고 있다.