양평군, 영천 렛츠런파크 방문…경마공원 유치 준비 박차

경기 양평군이 경마공원 유치를 위한 정책 방향과 지역경제 활성화 방안을 모색하기 위해 현장 점검에 나섰다.

양평군은 지난 10일 양평군의회와 함께 국내 네 번째 경마공원인 영천 렛츠런파크를 방문해 시설 조성 현황과 운영 방향 등을 살펴봤다고 11일 밝혔다.

▲전진선 양평군수가 영천 렛츠런파크 경주로를 둘러보고 있다. ⓒ양평군

이번 방문은 경마공원 조성에 따른 경제적 효과와 관광산업 연계 가능성 등 유치 준비에 필요한 사항을 확인하기 위해 마련됐다.

군은 경마공원이 경마시설을 넘어 테마공원과 문화·체험시설을 갖춘 복합문화공간으로 활용될 수 있다는 점에 주목했다. 특히 가족 단위 방문객을 유치하고 지역 관광자원과 연계해 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전진선 군수는 “경마공원이 양평군의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 유치 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

한편 군은 범군민 추진단 구성과 서명운동을 통해 경마공원 유치에 대한 군민 참여를 독려하고 있으며, 관계기관 협의와 부서 간 협업을 강화해 유치 준비를 구체화할 계획이다.