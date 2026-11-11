"자녀 통지표 보기 어려우셨죠?"…전북도교육청 '친절한 성적표' 뜬다

단순한 시험 점수나 알파벳 등급 대신 아이의 강점과 앞으로 보완할 학습 방향을 한눈에 보여주는 맞춤형 성적표가 전북 초등학교 교실에 도입된다.

가정에서는 자녀가 무엇을 잘하고 어디서 도움이 필요한지 쉽게 파악하고, 교사는 자동 분석 프로그램을 통해 평가 업무 부담을 덜면서 학생 개개인에게 깊이 있는 조언을 건넬 수 있게 된다.

전북특별자치도교육청은 초등학교 3~6학년의 2학기 학교 단위 총괄평가 결과를 알기 쉽게 전달하고 학생별 성장을 돕는 ‘친절한 통지표’를 개발해 현장에 보급한다고 11일 밝혔다.

숫자로 된 점수나 일괄적인 등급만 통보하던 관행에서 벗어나 학생에게는 배움의 길잡이를, 학부모에게는 가정 지도 방향을 구체적으로 안내하는 데 초점을 맞췄다.

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이번 통지표는 기존 4단계(A·B·C·D)로 획일화됐던 성취 표기를 학교 자율에 맡기고, 학교 여건과 교육 방식에 맞춰 고를 수 있도록 3가지 유형으로 설계했다. 첫 번째 양식은 교과별 성취수준과 함께 문항 정보와 정오표를 담아 어떤 문제를 해결하고 틀렸는지 명확히 확인할 수 있도록 했다. 두 번째 양식은 교과별 성취특성에 더해 학생의 강점과 보완할 점, 향후 학습 방향을 종합적으로 서술해 학습 상태 전반을 짚어준다. 세 번째 양식은 영역별 도달 정도를 시각적인 그래프 등으로 표현해 보완이 필요한 부분을 한눈에 들여다보도록 구성했다.

현장 교사들의 작성 부담을 줄여주기 위한 맞춤형 엑셀 프로그램도 함께 마련했다.

교사가 평가계획에 따라 학급 정보와 학생별 채점 결과를 입력하면 개인별 성취수준과 성취율이 자동으로 계산되며, 분석된 내용을 토대로 손쉽게 개별 피드백을 완성할 수 있다.

도교육청은 지난 8월부터 평가 전문성을 갖춘 현장 교원 11명으로 전문가 협의체를 꾸려 6차례에 걸친 회의 끝에 통지표 유형과 프로그램을 완성했다.

도교육청은 오는 13일 초등 학생평가 현장 지원 워크숍을 열어 평가 지원단과 담당 교원들에게 프로그램을 선보이고 의견을 수렴한 뒤, 11월 셋째 주부터 일선 학교에 안내서와 동영상 자료를 전면 보급할 방침이다. 아울러 교육지원청별 연수와 맞춤형 상담을 병행해 현장 안착을 지원한다.

최재일 전북교육청 유초등특수교육과장은 “친절한 통지표는 결과를 단순히 전하는 차원을 넘어 학생이 자신의 장점과 부족한 점을 깨닫고 다음 배움으로 나아가도록 돕는 도구”라며 “2027년부터는 인공지능 기반 평가시스템과 연계해 다양한 수업 평가 결과를 아우르는 맞춤형 지원 체계를 완성하겠다”고 말했다.