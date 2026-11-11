민심 다독이려다 호된 신고식 치른 민주당 광주 최고위…회의장 밖 '의대 신설' 절규

전남광주통합특별시를 찾은 더불어민주당 지도부가 지역의 거센 항의와 당내 갈등 폭발이라는 '내우외환'에 직면하며 호된 신고식을 치렀다.

민주당은 반도체 산업 지원과 '전남대병원 목포분원' 설치 등 지역 맞춤형 선물을 약속했지만, '불공정 의대 선정'에 격분한 서남권 주민들의 절규와 '신천지 연루설'을 둘러싼 지도부의 내홍으로 분위기는 싸늘했다.

▲김민석 더불어민주당 대표가 11일 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 열린 최고위원 회의에서 발언하고 있다.2026.11.11ⓒ프레시안(김보현)

김민석 민주당 대표는 11일 시의회 광주청사에서 열린 최고위원회의에서 "목포 및 서남권 지역의 상급 종합병원 수준 의료시설에 대한 시민의 열망을 잘 알고 있다"며 "전남대병원 목포분원 설치가 논의되고 있는데, 결실을 맺도록 중앙정부와 시가 속도감 있게 협의하겠다"고 밝혔다.

하지만 회의 시작 전부터 회의장 밖을 메운 서남권 주민들은 의견 수렴 없는 이러한 결정에 분노하고 있었다. '서남권 의대 탈락'에 항의하기 위해 모인 주민들은 "연봉 4억원을 제시하고서야 겨우 의사를 구한 신안만 봐도, 교육시설 없는 병원은 사기극"이라며 "주민 동의 없는 전남대병원 분원 설치 논의를 중단하고 의대 신설을 약속하라"고 외쳤다.

당 지도부 내부에서도 쓴소리가 터져 나왔다. 목포 출신인 서미화 최고위원은 "전남 국립의대 선정 과정의 불공정성 문제는 서남권 주민들께 큰 상처를 남겼다"며 "주민들은 결과를 뒤집으라는 것이 아니라 투명성과 공정성에 근거한 재심사를 요청했던 것"이라고 지적했다.

그는 "모든 일은 순서가 있다. 주민들이 진정 무엇을 원하는지 목소리를 듣는 것부터 시작해야 한다"며 조속한 주민 공청회 개최를 촉구했다.

특히 서 최고위원은 "수습되지 않는 민심이 군공항 이전 주민투표까지 악영향을 미칠 수 있다는 우려를 허투루 들어선 안 된다"고 경고했다.

▲서미화 더불어민주당 최고위원이 11일 전남광주통합특별시의회 광주청사 대회의실에서 열린 최고위원 회의에서 발언하고 있다.2026.11.11ⓒ프레시안(김보현)

회의 분위기는 한민수 최고위원이 '신천지 연루설'을 꺼내 들며 급격히 얼어붙었다. 한 최고위원은 김민석 대표를 정면으로 겨냥해 "대표께서 '반명 분열주의 신천지 3자 비밀연합'을 주장했다가 근거를 찾지 못해 사과했지만, 사태는 수습되지 않고 있다"고 포문을 열었다.

이어 "대표 스스로 꺼낸 발언으로 당을 혼란에 빠뜨린 '자승자박'의 상황"이라며 "본질을 흐리는 발언을 바로잡고 당원들의 명예를 회복시키라"고 공개적으로 요구했다.

이러한 내홍 속에서 지역 현안 지원 약속은 상대적으로 주목받지 못했다. 김민석 대표는 "내년 정부 예산안에 반영된 통합시 국비 13조 9000억 원을 토대로 부족한 예산이 없도록 국회 심의 과정에서 꼼꼼히 챙기겠다"며 △반도체 클러스터 지원 △광주 군공항 이전 법률 정비 △초광역특구법 연내 통과 등을 약속했다. 민형배 시장 역시 "통합 행정이 잘 작동하도록 관련 특별법 보완과 예산 지원이 필요하다"며 당 차원의 지원을 요청했다.