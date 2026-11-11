무안군, 복지 사각지대 걷어내고 '따뜻한 무안' 만든다

전남광주시 무안군이 복지 사각지대 해소와 취약계층 자립 지원을 앞세워 군민 누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지안전망 구축에 속도를 내고 있다.

11일 군에 따르면 현재 관리 중인 복지 대상자는 2만8794가구 3만7937명이다. 올해 9월 말까지 복지급여 신청 조사만 4822건에 달했으며, 208종의 공적 자료와 현장 방문을 통해 대상자의 소득과 재산, 실제 생활 여건을 확인하고 맞춤형 복지서비스를 제공하고 있다.

매월 공적 자료 변동 사항을 확인해 급여와 자격을 조정하는 사후관리도 병행한다. 복지 지원이 필요한 가구에는 신속하게 도움을 제공하고, 부적정 지급은 예방하는 등 복지재원의 효율적인 관리에도 힘쓰고 있다.

▲무안지역자활센터 커피박 상품 전시 및 판매를 하고 있다. 2026. 11. 11 ⓒ무안군

장애인의 생활 안정과 사회참여 확대는 무안군 복지정책의 핵심 과제다. 2026년 9월 말 기준 무안군 등록장애인은 5985명으로 전체 인구의 약 6.2%를 차지한다. 군은 올해 장애인 관련 예산으로 190억5500만 원을 편성해 생활 안정과 일자리, 재활서비스, 이동권 보장 등 5개 분야에 지원하고 있다.

장애인종합복지관은 사회적응 훈련과 건강관리, 정보화 교육 등 120여 개 사업을 통해 하루 평균 100여 명에게 서비스를 제공한다. 남악·오룡지역의 복지 수요 증가에 대응하기 위한 장애인종합복지관 운영도 준비하고 있다.

장애인 일자리 사업에는 총 62명이 참여하고 있으며, 장애인연금과 장애수당, 활동지원서비스 등으로 경제적 부담을 줄이고 있다. 특히 활동지원사 130명이 장애인 138명의 일상생활과 사회활동을 돕고 있다.

발달장애아동 471명에게는 재활서비스를 제공하고 성인 발달장애인에게도 주간활동서비스를 지원하는 등 장애인의 생애주기별 맞춤형 복지체계를 확대하고 있다.

저소득 주민이 스스로 경제적 기반을 마련하도록 돕는 자활사업도 주목된다. 군은 올해 7개 사업단을 운영해 77명에게 일자리를 제공하고 있다. 무무클린, 커피로망, 오백국수 등 다양한 사업을 통해 근로 경험과 직업 역량을 높이고 있다.

특히 행복드림 세탁 사업단은 참여자의 자립을 지원하는 동시에 저소득층을 대상으로 이동 빨래방과 방역·소독 서비스를 제공한다.

일자리 제공과 취약계층 지원을 하나로 연결해 복지가 지역사회에 다시 환원되는 선순환 구조를 만들어가고 있다는 점에서 의미가 크다.

복지 사각지대를 없애기 위한 현장 대응도 강화하고 있다. 군은 사회보장정보시스템을 통해 발굴한 위기가구 2645가구에 공적 지원과 민간 자원을 연계했다. 복합적인 어려움을 겪는 고난도 사례 40가구에는 통합사례관리사가 직접 방문해 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

우리동네 복지기동대와 지역사회보장협의체 등 470여 명의 인적 안전망도 상시 가동한다. 소방서·경찰서 등 관계기관과 협력하는 '찾아가는 복지기동대의 날'을 통해 저소득층의 생활 불편을 현장에서 해결하고 있다.

무안군종합사회복지관의 '그냥드림사업'은 추진 한 달여 만에 위기가구 300여 명을 지원했다. 먹거리와 생필품 제공뿐 아니라 복지 사각지대에 놓인 주민을 찾아 사례관리까지 연계한다.

또한 복지관 이용이 어려운 주민을 위해 9개 읍면 40개 마을을 찾아가는 교육문화 프로그램 '잇다'를 운영하는 등 지역 간 복지서비스 격차 해소에도 힘쓰고 있다.

▲마을을 잇는 무안, 갯벌 ESG볼런투더 프로그램을 운영했다. 2026. 09. 12 ⓒ무안군

국가유공자와 보훈 가족에 대한 예우도 강화하고 있다. 보훈·참전명예수당과 명절 위문 등을 통해 생활 안정을 지원하고, 어린이 대상 보훈시설 탐방과 태극기 교육 등 체험형 프로그램으로 미래세대에 보훈의 가치를 전하고 있다.

자원봉사 분야에서는 커피박을 활용한 친환경 화분을 제작해 어르신 250여 가구에 전달하고 안부 확인과 말벗 봉사를 진행했다. 초당대학교와 연계한 제빵 재능봉사, 황토갯벌 환경보전 활동을 결합한 ESG 볼런투어 등 지역 자원을 활용한 나눔사업도 확대하고 있다.

장기입원 의료급여 수급자의 퇴원 후 안정적인 생활을 지원하는 재가의료급여사업도 추진해 의료·돌봄·식사·이동서비스를 연계하는 지역사회 돌봄 기반을 넓히고 있다.

김산 군수는 "군민 한 분 한 분의 삶에 실질적인 도움이 되도록 현장 중심의 복지행정을 강화하고, 누구도 소외되지 않는 따뜻한 무안을 만들어 가겠다"고 밝혔다.