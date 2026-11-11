성주군, 농업 경쟁력과 나눔문화 분야에서 두각

▲성주군이 11일 경북도청 동락관에서 열린 ‘제31회 농업인의 날 기념행사’에서 김하기 (사)한국후계농업경영인 성주군 용암면회장이 '2026년 경북도 농업인대상' 채소·특작 부문을 수상하고 있다ⓒ성주군

경북 성주군이 농업 현장에서 쌓아온 전문성과 군민들의 자발적인 나눔을 바탕으로 지역사회 안팎에서 성과를 거두고 있다.

30년 가까이 성주참외 산업 발전에 헌신해 온 농업인이 경상북도 농업인대상을 수상한 데 이어, 군은 적십자회비 모금에서도 3년 연속 우수 행정기관으로 선정됐다.

이는 농업 경쟁력 강화와 지역 공동체의 나눔문화 확산이라는 두 분야에서 거둔 성과로, 성주군의 지속적인 지역 발전 노력이 주목받고 있다.

◆ 30년 참외 농업 외길...김하기 회장, 경북 농업인대상 수상

성주군은 11일 경북도청 동락관에서 열린 ‘제31회 농업인의 날 기념행사’에서 김하기 (사)한국후계농업경영인 성주군 용암면회장이 '2026년 경북도 농업인대상' 채소·특작 부문을 수상했다.

이번 수상은 약 30년간 참외 산업에 종사하며 생산기술 개선과 유통 활성화, 지역 농업 발전에 기여한 공로를 인정받은 결과다.

김 회장은 1995년 후계농업경영인으로 선정되면서 본격적으로 농업에 뛰어들어, 현재 참외하우스 30동을 경작하는 전문 농업인으로 성장했으며, 지역농협 출하뿐 아니라 온라인 직거래를 활성화해 성주참외의 부가가치와 농가 소득을 높이는 데 기여했다.

특히 선진 농업기술 습득에도 꾸준히 힘써왔으며, 지난 2005년 친환경농업 컨설턴트 과정을 수료하고 2014년 경북농업마이스터과정을 이수하며 지속 가능한 농업경영의 기반을 다졌다.

아울러 지역 참외산업의 구조적인 변화에도 앞장섰다. 성주참외산업 대전환 혁신운동을 주도하고 참외 자조금 인상을 위한 농민 설득과 참여를 이끌어내는 등 산업 경쟁력 강화에 힘을 보탰다.

생산 현장에서는 자동화 시설을 도입해 생산비를 절감하고, 자가 퇴비 실천과 농산물우수관리(GAP) 인증을 통해 고품질 참외 생산체계를 구축하고 있다.

지역사회 활동도 활발하다. 성주군 이장연합회 이장과 용암면 의용소방대, 지역사회보장협의체 위원 등으로 활동하며 이웃 돌봄에 참여해 왔다. 2025년부터는 한농연 용암면회장을 맡아 귀농 청년 농업인들에게 영농 경험과 기술을 전수하는 등 후계농 육성에도 힘쓰고 있다.

이번 수상은 개인의 영농 성과를 넘어 성주참외의 경쟁력 강화와 농업인 간 기술 전수, 지역 농업 공동체 발전을 함께 이끌어온 결과라는 점에서 의미가 크다.

◆ 적십자회비 목표액 157% 달성...3년 연속 우수기관

성주군은 같은 날 대한적십자사 창립 121주년을 맞아 열린 경북지사 연차대회에서 ‘2026년도 적십자회비 모금 우수상’을 수상했다.

2024년과 2025년 최우수상에 이어 올해 우수상까지 받으면서 3년 연속 적십자회비 모금 우수 행정기관으로 선정됐다.

이번 평가는 경북도 내 22개 시·군을 대상으로 진행됐으며, 대한적십자사 경북지사는 모금 실적을 바탕으로 최우수·우수·장려 등급별 총 6개 기관을 선정해 표창했다.

성주군은 군민과 관내 법인·단체의 자발적인 참여에 더해 이장단과 적십자사봉사회의 적극적인 홍보 활동이 더해지면서 목표액 대비 157%의 모금률을 기록했다.

모금된 적십자회비는 산불과 수해 등 각종 재난으로 피해를 입은 주민들에게 구호 물품과 급식을 제공하고, 복지 사각지대 위기가정의 생계비와 의료비를 지원하는 데 활용된다.

특히 이번 성과는 행정기관의 독려만이 아니라 군민과 지역 단체들이 자발적으로 나눔에 동참해 이뤄낸 결과라는 점에서 의미를 더한다.

전화식 성주군수는 "적십자회비 모금에 참여한 군민과 기관·단체에 감사"를 전하며, "어려움을 겪는 이웃에게 필요한 지원이 적시에 전달될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

두 성과는 성주군 지역 발전을 뒷받침하는 두 축을 보여준다. 농업 현장에서는 오랜 경험과 기술 혁신으로 지역 대표 산업인 참외의 경쟁력을 높이고, 지역사회에서는 군민들의 자발적인 참여와 나눔으로 사회안전망을 강화하고 있다.

농업인의 전문성과 지역 공동체의 연대가 함께 성장 동력이 되고 있다는 점에서 이번 수상은 성주군의 미래 농업과 지역 복지 발전에도 긍정적인 의미를 던지고 있다.