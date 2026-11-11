만경강 품은 완주 삼례토성, 구석기부터 고대 잇는 역사 층위 확인

전북 완주군 삼례읍 삼례토성이 선사시대부터 고대에 이르는 만경강 유역의 오랜 삶의 흔적과 성곽 축조 과정을 고스란히 간직한 복합 유적으로서의 실체를 드러냈다.

특정 시기에 국한되지 않고 마한에서 백제, 후백제로 이어지는 전북 역사문화권의 형성과 발전 과정을 밝혀낼 핵심 거점 유적이라는 평가가 나온다.

완주군은 지난 10일 삼례토성 발굴조사 현장에서 국가유산청 및 관련 분야 학술 전문가, 조사기관 관계자 등이 참석한 가운데 전문가 자문회의를 열고, 2차 발굴조사 성과와 향후 유적 보존·정비 방향을 논의했다고 밝혔다.

▲10일 전북 완주군 삼례읍 삼례토성 발굴 현장에서 현장 설명회가 진행되고 있다. ⓒ

이번 2차 발굴조사는 삼례토성 일원 총 1310㎡를 대상으로 진행됐다. 조사 결과 구석기시대 문화층과 석기 137점을 비롯해 토성 내부의 원형 수혈유구(구덩이 터) 40기, 토성의 성벽 구조 및 축조 흔적이 확인됐다.

선사시대 사람들의 생활 터전에서 출발해 고대 취락과 성곽으로 발전해 간 만경강 유역의 공간적 변천사를 구체적으로 실증하는 자료다.

학계 전문가들은 이번에 확인된 유구와 유물이 만경강을 중심으로 번성했던 고대 사회의 구조를 파악하고, 전북 역사문화권 안에서 삼례토성이 지닌 역사적 위상을 정립하는 결정적인 열쇠가 될 것으로 내다봤다.

만경강 수운과 교통 요충지에 자리 잡은 토성의 입지적 가치 역시 재조명받고 있다.

완주군은 자문회의에서 수렴된 전문가 의견을 바탕으로 추가 발굴조사와 심층 학술연구를 이어가 유적의 시대별 층위와 성격을 더욱 명확히 밝혀낼 계획이다.

아울러 체계적인 고증 성과를 토대로 소규모 정비사업 등 역사문화권 사업과 연계한 단계적 보존·활용 방안도 서둘러 마련하기로 했다.

유희태 완주군수는 “삼례토성은 구석기시대부터 고대 성곽에 이르기까지 만경강 유역의 장구한 역사와 문화적 깊이를 증명하는 귀중한 자산”이라며 “마한과 백제, 후백제로 이어지는 전북의 대표적인 역사문화권과 긴밀히 연계해 삼례토성의 가치를 온전히 규명하고 체계적인 보존과 정비를 추진해 나가겠다”고 말했다.