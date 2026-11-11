완주군, 제6기 청렴군민감사관 20명 위촉…군정 감시 강화

전북 완주군이 군민의 눈높이에서 공직사회의 부조리를 살피고 행정의 투명성을 높이기 위해 제6기 청렴군민감사관 20명을 위촉했다.

완주군은 10일 군청 중회의실에서 유희태 군수와 부군수, 감사관 등이 참석한 가운데 ‘제6기 청렴군민감사관 위촉식 및 운영위원회’를 열고 본격적인 활동에 돌입했다고 밝혔다.

지역 주민과 각 분야 전문가로 꾸려진 제6기 감사관들은 오는 2028년 10월까지 2년 동안 무보수 명예직으로 활동한다.

▲전북 완주군이 제6기 청렴군민감사관을 위촉하고 첫 운영위원회 회의를 진행했다. ⓒ

감사관들은 일상에서 마주치는 주민 불편과 고충 사항을 전달하고, 공직자 비위나 부조리 제보, 부패 취약 분야 감시와 평가, 불합리한 자치법규나 제도 개선 건의 등 군정 전반의 감시망 역할을 수행한다.

위촉식에 이어 열린 운영위원회에서는 지역 내 생활 불편 사항을 공유하고 실효성 있는 감사관 활동 방안을 논의했다.

유희태 완주군수는 “청렴군민감사관은 주민의 목소리를 행정에 가감 없이 전달하고 군정을 더욱 투명하게 이끄는 든든한 동반자”라며 “제시된 제안과 건의사항을 군정에 적극 반영해 군민이 체감하는 청렴 행정을 일궈가겠다”고 말했다.