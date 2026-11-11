천안시, 동천안 하이패스IC 연결도로 개설 본격 추진

▲세종~안성 고속도로 동천안휴게소 하이패스IC와 북면 일대를 잇는 ‘시도 6호(오곡리) 도로개설공사’ 1공구 현장 모습 ⓒ천안시

충남 천안시가 동천안하이패스IC와 북면 지역을 연결하는 도로 개설에 나섰다.

천안시는 세종~안성 고속도로 동천안휴게소 하이패스IC와 북면 일대를 잇는 ‘시도 6호(오곡리) 도로개설공사’ 1공구를 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 북면 오곡리 일원에 70억원을 투입해 동천안하이패스IC에서 마을 입구와 국가지원지방도 57호선을 연결하는 길이 860m, 폭 12m의 왕복 2차로 도로를 신설하는 공사다.

시는 2022년 실시설계와 주민설명회를 거쳐 2024년 도로구역 결정을 완료했으며, 주민 불편을 줄이기 위해 공사를 단계별로 나눠 추진하고 있다.

지난 10월 1공구 공사에 착수했으며 2028년 5월 준공을 목표로 한다.

공사 기간에는 현장 안전관리를 강화하고 소음과 비산먼지 발생을 최소화해 주민 불편을 줄일 방침이다.

장기수 천안시장은 “연결도로가 개통되면 교통여건이 열악했던 북면 주민들의 고속도로 접근성이 크게 개선될 것”이라고 말했다.