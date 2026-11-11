경기중부권행정협의회 정기회의 시흥서 개최…공동 현안 논의·우수정책 공유

경기 시흥시는 11일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 ‘경기중부권행정협의회 제96차 정기회의’를 열고 중부권 도시 간 공동 현안과 정책 협력 방안을 논의했다.

시흥시에 따르면 이날 회의에는 시흥·안산·안양·광명·군포·의왕·과천 등 7개 도시가 참여해 농지위원회 심의제도 개선, 의료급여수급자 노인장기요양급여 국비 지원, 신안산선 및 월곶~판교선 공사기간 준수 등 6개 안건을 논의했다.

▲경기중부권행정협의회 제96차 정기회의 참석자들 기념촬영 ⓒ시흥시

또한 건물 옥상 조경과 태양광 시설 병행 설치 기준 개선, 청년친화도시 지정 공모 관련 도비 지원 등 제도 개선과 공동 대응이 필요한 현안도 다뤘다.

시흥시는 이날 우수정책 사례로 ‘대한민국 대표 인공지능(AI)·바이오 융합 클러스터 조성’을 발표했다. 국가첨단전략산업 바이오 특화단지 지정과 바이오산업 핵심 인프라 구축 현황, AI·바이오 융합을 통한 미래 첨단산업 육성 전략 등을 공유했다.

회의 후 참석자들은 서울대학교 SNU제약바이오인력양성센터를 방문해 바이오 분야 인재 양성 기반과 관련 시설을 둘러봤다.

임병택 시흥시장은 “앞으로도 중부권 도시들과 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.