백석문화대 교직원 4명, 천안 빵산업 활성화 공로 시장 표창

▲백석문화대가 ‘2026 천안빵빵데이’ 지역 빵 산업 활성화 공로로 천안시장 표창을 수상했다.(왼쪽부터) 유사랑·최성문·이경직 총장, 김민주 ⓒ백석대

백석문화대학교 교직원 4명이 천안 빵 산업 활성화에 기여한 공로로 천안시장 표창을 받았다.

백석문화대는 앵커사업단 소속 박렬 사업팀장과 최성문·김민주 교수, 유사랑 씨 등 4명이 ‘2026 천안빵빵데이’ 운영과 지역 빵 산업 발전에 기여한 공로로 11일 표창을 받았다고 밝혔다.

이번 수상은 충남지역 성장인재 양성체계(ANCHOR) 사업을 통해 천안시의 핵심 시책인 ‘빵의 도시 천안’ 조성에 대학의 교육·연구역량을 연계한 성과를 인정받은 것이다.

백석문화대는 2021년 천안시, 대한제과협회와 3자 협력체계를 구축한 이후 빵빵데이 7회와 베이커리 경연대회 3회 운영을 지원했다.

또 천안빵 산업육성연구소를 중심으로 호두와 쌀, 딸기 등 지역 농특산물을 활용한 신메뉴 130여개를 개발해 지역 제과점에 기술을 이전했다.

앵커사업 1차년도에는 특산물 활용 빵·과자 45개 메뉴를 개발해 목표대비 185%를 달성했다.

올해 빵빵데이에서는 지역기업과 경연대회 수상자, 다문화가정 등이 참여하는 빵 전시관 운영을 지원했으며, 계약학과를 통한 지역 제과·카페 업체 맞춤형 교육도 진행하고 있다.

박 팀장은 천안시·대학·대한제과협회 간 협력체계 구축과 천안빵 산업육성연구소 설립을 주도했다.

최 교수와 김 교수는 현장 중심 교육과 학생들의 축제·경연대회 참여를 확대했으며, 유 씨는 전시·체험 프로그램 운영과 유관기관 협력 등 행정실무를 지원했다.

고둥원 앵커사업단장은 “지역 산업체와 대학이 협력해 지역 현안을 해결한 성과를 인정받아 뜻깊다”며 “학생들이 지역에서 배우고 일하며 정착하는 선순환 구조를 확대해 ‘빵의 도시 천안’의 브랜드 가치를 높이겠다”고 말했다.