아산시, 온양 원도심 보행환경 개선에 60억 투입

▲온궁마당 조감도 ⓒ아산시

충남 아산시가 온양 원도심 보행환경 개선에 나선다.

아산시는 행정안전부 주관 ‘2027년 생활권 보행환경 종합정비사업’ 공모에 선정돼 ‘온궁 보행생활권 조성사업’을 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 사업에는 총 60억원이 투입되며 온양전통시장과 온양온천초등학교, 온양3동 행정복지센터, 아산터미널 일대 119개 도로 노선을 대상으로 2029년까지 진행된다.

정비규모는 총연장 30㎞, 면적 78만1780㎡로 보행안전 강화와 원도심 상권 활성화에 중점을 둔다.

주요 사업은 온궁 테마형 보행상권 구축, 온궁 스마트 보행환경 조성, 통합보행권 종합개선 등 3개 분야다.

온궁 테마형 보행상권 구축에는 25억원을 투입해 온양전통시장 일원에 온궁 행차길과 온궁마당을 조성하고 먹자골목 보행환경을 개선한다.

온궁 스마트 보행환경 조성에는 19억원을 들여 초·중·고교 통학로와 주거 밀집지역의 보행안전을 강화하고 안심 통학로를 구축한다.

통합보행권 종합개선에는 16억원을 투입해 온양3동과 보건소 주변 생활보행환경을 정비하고 재난대응 통행시설과 생활방범시설을 확충할 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 단순 도로정비를 넘어 보행안전과 생활편의, 상권활성화, 교통운영체계 개선을 연계한 통합형 보행환경을 조성할 방침이다.