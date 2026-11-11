대구공업대, 제4회 총장배 골프대회 개최...스포츠로 대학 구성원 화합 다져

▲대구공업대학교가 11일 경북 고령군 고령마스터피스CC에서 ‘제4회 대구공업대학교 총장배 골프대회’를 개최하고 기념퐐영을 하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교가 골프를 매개로 대학 구성원과 지역 골프 동호인들이 함께하는 교류의 장을 마련했다. 이는 전공 교육과 스포츠 현장을 연계한 이번 대회는 구성원 간 소통과 화합은 물론 골프레저 분야의 실무교육 역량을 공유하는 자리로 의미를 더했다.

대구공업대학교(총장 이별나)는 11일 경북 고령군 고령마스터피스CC에서 ‘제4회 대구공업대학교 총장배 골프대회’를 개최했다.

대학 골프레저과가 주최·주관한 이번 대회에는 총 25개 팀이 참가해, 그동안 갈고닦은 골프 실력을 겨루고, 경기 과정에서 서로 교류하며 친목을 다졌다.

특히 올해로 4회째를 맞은 이번 대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 대학 구성원과 골프 동호인들이 세대와 소속을 뛰어넘어 소통하는 교류의 장으로 진행됐으며, 주목할 부분은 대학의 전공 교육과 실제 골프 현장을 연결했다는 점이다.

이는 골프레저과 학생들에게는 전공을 통해 습득한 지식과 경험을 현장에서 공유하고, 골프산업의 실무 환경을 이해할 수 있는 기회로 진행돼 참가자들의 큰 호응을 이끌어냈다.

대구공업대학교 골프레저과는 골프 실기와 스포츠과학을 융합한 교육과정을 운영하고 있으며, 성인학습자 맞춤형 실무교육과 골프 관련 자격증 취득 지원, 산학협력 및 비교과 프로그램 등을 통해 현장 적응력을 갖춘 전문인력 양성에 힘쓰고 있다.

또한 골프대회와 현장 체험 프로그램을 확대해 학생들의 전공 만족도를 높이고, 교육과 산업 현장 간 연계성을 강화하고 있다.

이별나 총장은 "총장배 골프대회가 4회째를 맞아 대학 구성원들이 스포츠를 통해 소통하고 화합하는 뜻깊은 행사로 자리 잡고 있다"며, "대학의 특성화 교육과 연계한 다양한 스포츠 프로그램을 지원하고 지역사회와 함께 성장하는 대학문화를 조성하겠다"고 밝혔다.

김종근 골프레저과 학과장은 "이번 대회는 학생들이 전공을 통해 배운 지식과 경험을 실제 골프 현장에서 공유하고 구성원 간 유대감을 형성하는 소중한 기회였다"며, "앞으로도 다양한 전공 연계 프로그램을 활성화해 학과 경쟁력을 높이고 지역 골프산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

대구공업대학교는 앞으로도 실무 중심 교육과정의 고도화와 산업체·지역사회 협력을 통해 골프레저 분야 전문인력 양성과 성인학습자 친화형 교육환경 확대를 추진할 계획이다.

이번 총장배 골프대회는 스포츠를 통한 대학 공동체의 결속과 전공 교육의 현장성을 함께 강화했다는 점에서 대학 특성화 교육의 가능성을 보여주는 사례로 평가된다.