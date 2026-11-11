아산시, 대한민국 지방자치경영대전 행안부장관 표창

▲아산시청사 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 아산시가 지역경제 활성화 정책의 성과를 인정받아 행정안전부 장관 표창을 받았다.

아산시는 ‘제22회 대한민국 지방자치경영대전’ 지역활력 제고 분야에서 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

행정안전부와 한국일보가 공동 주최하는 지방자치경영대전은 전국 지방자치단체의 우수 정책을 발굴하고 성과를 확산하기 위한 행사다.

아산시는 경기침체와 고물가에 대응해 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 경영안정을 지원한 점에서 좋은 평가를 받았다.

대표 사업인 지역사랑상품권 ‘아산페이’는 올해 4711억원 규모로 발행했다. 구매 시 10% 선할인과 추가 캐시백 혜택을 제공해 시민의 소비 부담을 줄이고 골목상권 매출 증대를 지원하고 있다.

소상공인 금융지원도 확대했다.

충남신용보증재단 및 금융기관과 협력해 소상공인 특례보증 규모를 지난해 510억원에서 올해 678억원으로 168억 원(약 33%) 늘렸다.

이를 통해 자금조달에 어려움을 겪는 소상공인의 금융부담을 완화하고 안정적인 경영활동을 뒷받침하고 있다.

공공배달앱 ‘땡겨요’ 활성화에도 나서 중개수수료를 2% 수준으로 낮추고 광고비 부담을 없애 소상공인의 영업비용 절감과 온라인 판로 확대를 지원하고 있다.

오세현 아산시장은 “시민에게는 실질적인 생활경제 혜택을, 소상공인에게는 안정적인 경영환경을 제공하겠다”며 “지역경제의 활력이 골목상권 곳곳으로 확산되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.