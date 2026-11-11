코레일, 수능 앞두고 수도권 철도 전력시설 안전점검 강화

▲한국철도공사(코레일)가 대학수학능력시험을 앞두고 수도권 철도전력시설에 대한 안전점검을 강화하고 나섰다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 대학수학능력시험을 앞두고 철도전력시설 안전관리를 강화한다.

코레일은 김태승 사장이 지난 10일 구로전철변전소를 방문해 주요 전력설비 관리상태와 비상대응체계를 점검했다고 11일 밝혔다.

구로전철변전소는 한국전력에서 공급받은 고압전기를 열차 운행에 필요한 전압으로 변환해 KTX와 수도권 전동열차에 공급하는 핵심 시설이다.

김 사장은 이날 전기분야 직원들과 변압기와 전력공급 케이블 등 주요 설비의 상태를 살피고 유지관리 체계를 확인했다.

특히 초음파·열화상 장비를 활용한 비접촉식 고장 진단과 무인기(드론)를 이용한 전차선 점검 시연을 참관했다.

이 자리에서 설비 이상을 조기에 발견하고 감전·추락 등 작업자 안전사고를 예방할 수 있도록 첨단 진단기술 도입을 확대해달라고 당부했다.

고속철도 통합과 신규 고속열차 도입에 대비한 전력설비 관리 강화도 주문했다.

전력품질 개선을 위한 고조파 저감장치 설치를 확대하고 고장기록장치를 활용한 상시분석으로 전력장애를 사전에 예방해야 한다는 설명이다.

코레일은 수능 당일까지 전력설비 취약구간을 집중 점검하고 비상대응체계를 유지해 수험생들의 안전하고 원활한 이동을 지원할 방침이다.

김 사장은 “안정적인 열차운행의 출발점은 신뢰할 수 있는 전력공급”이라며 “첨단진단기술의 개발과 현장 적용을 확대해 철도 안전과 작업자 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.