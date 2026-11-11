국가철도공단 강원본부, 취약계층 어르신 30명과 철길 나들이

▲국가철도공단 강원본부가 옛 철길을 활용한 관광명소에서 지역 어르신들과 특별한 추억을 나누며 사회공헌 활동을 펼쳤다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단 강원본부가 지역 어르신들과 함께 옛 철길을 따라가는 나들이 행사를 마련했다.

국가철도공단 강원본부는 지난 10일 취약계층 어르신 30여 명을 대상으로 안동 월영가람길 일원에서 ‘추억의 철길 따라, 행복동행 나들이’ 행사를 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 원주시 밥상공동체종합사회복지관과 공동으로 마련했으며, 옛 원주역 인근에 거주하는 어르신들에게 문화체험과 여가활동 기회를 제공하기 위해 추진됐다.

참가자들은 중앙선 폐선부지를 활용해 조성한 안동 월영가람길을 둘러보며 다양한 문화체험을 즐겼다.

특히 과거 열차가 달리던 철길이 새로운 관광명소로 탈바꿈한 모습을 살펴보고 철도의 역사와 지역의 변화를 되새기는 시간을 가졌다.

사덕환 국가철도공단 강원본부장은 “이번 나들이가 어르신들이 이웃과 소통하며 행복한 하루를 보내는 계기가 됐길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 온정을 나누는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

국가철도공단 강원본부는 밥상공동체종합사회복지관과 협력해 매년 연탄 나눔 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.