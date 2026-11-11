호서대 연구팀, 아토피 피부염 악화 단백질 작용 원리 규명

▲아토피 피부염을 악화시키는 핵심 단백질의 작용 원리를 밝혀낸 호서대 정현자 교수 연구팀(왼쪽부터 정현자 교수, 양성빈·권민성 대학원생).ⓒ

호서대학교 연구팀이 아토피 피부염을 악화시키는 핵심 단백질의 작용 원리를 밝혀냈다.

호서대는 식품공학과 정현자 교수 연구팀이 체내 단백질인 ‘RANKL(랭클)’이 피부 보호막을 약화시키고 염증을 촉진하는 원리를 규명했다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 정 교수와 대학원생 양성빈·권민성씨가 참여했다.

아토피 피부염은 만성적인 피부염증과 심한 가려움증을 동반하는 질환으로, 재발이 잦고 장기간 치료에 따른 부담이 커 새로운 치료법 개발이 요구되고 있다.

연구팀은 아토피 피부염 환자의 혈액에서 랭클 단백질의 농도가 높아지는 현상에 주목했다.

연구 결과 이 단백질은 피부의 수분 손실을 막고 보호막을 유지하는 ‘필라그린’ 단백질의 생성을 억제하는 동시에 염증유발 물질의 활동을 촉진하는 것으로 나타났다.

특히 특정 유전자의 작용을 억제하는 기술을 활용해 랭클 단백질의 생성을 줄인 결과, 아토피 피부염을 유발한 실험동물에서 가려움증과 피부염증이 크게 감소한 것으로 확인됐다.

이는 랭클 단백질이 피부 보호막 손상과 염증 악화에 중요한 역할을 하며, 해당 단백질을 억제하는 방식이 새로운 치료법으로 활용될 가능성을 보여준 것이다.

다만 동물실험 단계의 연구인 만큼 실제 환자 치료에 적용하려면 추가 검증이 필요하다.

정 교수는 “이번 연구는 피부 보호막 손상과 염증반응에 관여하는 랭클 단백질의 역할을 밝혀 새로운 치료방향을 제시했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

연구팀은 앞으로 랭클 단백질의 작용을 억제하는 원리를 활용해 아토피 피부염 완화에 도움이 되는 천연물 유래 기능성 식품소재와 생명공학 소재 개발을 추진할 계획이다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 연구결과는 면역학·약학 분야 국제학술지 ‘국제면역약리학(International Immunopharmacology)’에 온라인 게재됐다.