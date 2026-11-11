고령교육청, 어린이 안전·기후환경 교육 강화...학교와 지역사회 함께 미래세대 지킨다

▲경북고령교육지원청이 지난 10일 다산초등학교 정문 앞 통학로에서 학생들의 안전한 등교 환경 조성을 위한 ‘등굣길 동시다발 캠페인’을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령교육지원청

경북 고령군 교육 현장에서 어린이 교통안전과 기후환경 교육이 동시에 추진되며 미래세대를 위한 안전·환경 교육의 중요성이 부각되고 있다.

고령 교육지원청과 경찰, 지자체, 민간단체가 함께한 등굣길 교통안전 캠페인에 이어 초등학생들이 VR·MR 기술을 활용해 기후변화를 체험하는 교육 프로그램도 진행됐다.

어린이들이 안전한 환경에서 생활하고 기후위기에 대응하는 올바른 가치관을 형성할 수 있도록 지역사회와 학교가 협력에 나선 것이다.

◆ 등굣길 어린이 교통안전 캠페인...지역사회 예방 네트워크 가동

경북고령교육지원청(교육장 정태호)은 지난 10일 다산초등학교 정문 앞 통학로에서 학생들의 안전한 등교 환경 조성을 위한 ‘등굣길 동시다발 캠페인’을 실시했다.

경북녹색어머니연합회가 주관한 이번 캠페인에는 고령교육지원청과 고령경찰서, 다산초등학교 교직원, 고령경찰서 녹색어머니회, 고령군청, 한국교통장애인협회 고령군지회, 모범운전자회 등 여러 기관과 단체가 참여해, 어린이 보호구역을 통행하는 운전자들에게 ‘일단 멈춤’과 ‘서행 운전’을 집중적으로 홍보했다.

특히 등교하는 어린이들에게 횡단보도 안전 수칙인 ‘서다-보다-걷다’를 직접 지도하고 교통안전 홍보물품을 배부하는 등 어린이 눈높이에 맞춘 현장 교육을 진행했다.

이번 캠페인은 학교와 교육기관뿐 아니라 경찰, 지자체, 민간단체가 함께 참여했다는 점에서 의미가 있다.

이는 어린이 교통사고 예방을 위해서는 운전자의 안전운전 의식과 어린이들의 교통안전 습관 형성, 지역사회의 지속적인 관심이 함께 뒷받침돼야 하기 때문이다.

고령교육지원청 관계자는 "어린이 교통안전을 위해서는 가정과 경찰, 지자체 등 지역사회 전체가 촘촘한 예방 네트워크를 구축해야 한다"며, "앞으로도 체계적인 교통안전 교육과 홍보 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

▲고령군 쌍림초등학교가 학생들의 기상과학 이해도를 높이고 환경보전 의식을 함양하기 위한 ‘기상기후체험캠프’를 진행하고 있다ⓒ고령교육지원청

◆ VR·MR로 배우는 기후변화...쌍림초 학생들 환경보호 체험

같은 날 쌍림초등학교에서는 학생들의 기상과학 이해도를 높이고 환경보전 의식을 함양하기 위한 ‘기상기후체험캠프’가 진행됐다.

이번 캠프는 기상기후인재개발원의 전문 교육 인프라를 활용해 기후변화의 심각성을 학생들이 직접 이해하고 친환경적인 생활 습관 형성을 위해 마련됐으며, 교육은 총 2시간 과정으로, 이론과 체험을 결합한 방식으로 운영됐다.

첫 1시간은 지구온난화의 발생 원인과 기상이변 등 기후변화 관련 내용을 학생들의 눈높이에 맞춰 설명하는 이론 교육으로 진행됐다.

이어진 1시간은 기상기후 체험트럭에서 VR·MR 기술을 활용한 체험 프로그램으로, 학생들은 가상현실과 혼합현실을 활용해 다양한 미션을 수행하며 환경보호의 필요성과 기후변화 대응의 중요성을 직접 경험했다.

참가 학생은 VR과 MR을 통해 지구온난화의 심각성을 눈으로 확인하고 미션을 해결하면서 기상과학의 중요성을 실감했다며, 앞으로 일상에서 환경을 지키기 위한 작은 실천을 이어가겠다고 소감을 전했다.

이번 캠프는 기후변화라는 다소 어려운 주제를 첨단 체험기술과 접목해 학생들의 이해와 참여를 높여 큰 관심을 끌었다.

◆ 안전한 등굣길에서 지속 가능한 미래까지

이번 두 교육활동은 어린이들의 현재와 미래를 함께 지키기 위한 지역 교육 현장의 노력을 보여준다.

등굣길 캠페인이 교통사고 예방과 안전한 생활환경 조성에 초점을 맞췄다면, 기상기후체험캠프는 미래세대가 기후위기를 이해하고 환경보호를 실천하도록 하는 데 목적을 뒀으며, 특히 학교와 교육지원청, 경찰, 지자체, 민간단체가 각자의 역할을 바탕으로 협력하고 체험 중심 교육을 확대했다는 점에서 공통된 의미를 갖는다.

어린이 안전과 환경 문제는 단기간의 캠페인이나 일회성 교육만으로 해결하기 어렵다. 지속적인 현장 지도와 생활 속 실천이 뒷받침돼야 한다는 점에서 이번 활동들이 지역사회 전반의 교육·안전문화 확산으로 이어질지 주목된다.