개인정보 팔아 불법대출 고객 모집…취약계층 8천여명 울린 일당 202명 검거

서민과 취약계층 8000여명을 상대로 285억원 상당을 불법 대부하고 가족과 지인까지 동원해 협박성 추심을 한 불법사금융 일당 202명이 경찰에 붙잡혔다.

경기남부경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 대부업법 위반 등 혐의로 불법사금융 업체 관계자 59명과 개인정보 유통업자 1명, 대부업 부정 등록자 142명 등 총 202명을 검거하고 이 가운데 8명을 구속 송치했다고 11일 밝혔다.

▲경기남부경찰청 전경. ⓒ 프레시안

경찰에 따르면 30대 A씨 등은 2022년 1월부터 올해 8월까지 서울·경기·강원·대구·부산 등에서 대출 희망자 8049명을 상대로 3만3348차례에 걸쳐 약 285억원을 불법 대부하고 이자 명목으로 226억원을 챙긴 혐의를 받는다.

이들은 개인정보를 불법으로 확보해 비대면 소액 대출을 권유한 뒤 20만원을 빌려주고 당일 40만원을 갚도록 하는 등 최대 연 3만6500%에 달하는 이자를 요구한 것으로 조사됐다.

상환이 늦어지면 하루 5만~6만원의 연장비와 시간당 1만원의 연체비를 부과했으며, 가족과 지인, 직장 동료의 연락처를 이용해 협박성 메시지를 보내는 등 불법 추심도 일삼았다.

특히 6개 조직 32명은 총책과 관리자, 상담원 등으로 역할을 나누고 대포폰과 대포통장, 텔레그램 등을 이용해 수사기관의 추적을 피해 범행한 것으로 파악됐다. 경찰은 이들에게 범죄집단조직죄를 적용했다.

경찰은 불법 대출에 활용된 개인정보 공급망도 적발했다. 30대 B씨는 허위 대부 중개사이트 18개를 운영하며 SNS 광고로 수집한 개인정보를 불법사금융 조직에 제공하고 매월 2천250만원을 받은 혐의를 받는다.

이번 수사는 경기복지재단 불법사금융 피해지원팀이 제공한 피해 상담자료 538건을 분석하면서 시작됐다. 경찰은 관련 사무실 10여 곳을 압수수색하고 현금 1억6천만원과 명품시계, 귀금속 등을 확보했다.

또 피의자 36명의 범죄수익 약 164억원에 대해 기소 전 추징보전을 신청했으며, 부동산 8채와 외제차량 20대 등 53억원 상당의 재산에 대해서는 처분을 제한했다. 허위 대부 중개사이트 18개를 차단하고 불법 광고에 사용된 전화번호 40대도 이용 중지시켰다.

경찰 관계자는 "단기·소액 대출을 내세우는 전화나 문자메시지에 각별히 주의해야 한다"며 "피해를 본 경우 경찰이나 경기복지재단 불법사금융 피해지원팀(031-267-9396)에 도움을 요청해 달라"고 당부했다.