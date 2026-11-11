하남시, 정신건강 심리상담 바우처사업 13일부터 재개

경기 하남시가 예산 부족으로 조기 종료됐던 정신건강 심리상담 바우처사업을 오는 13일부터 재개한다.

하남시는 우울·불안 등 정서적 어려움을 겪는 시민들의 심리상담 지원 공백을 줄이기 위해 국·도비 등 추가 예산 2900만 원을 확보했다고 11일 밝혔다. 경기도 내에서 추가 예산을 확보해 사업을 재개하는 시·군은 하남시를 포함해 2곳이다.

▲하남시청 전경 ⓒ프레시안(전승표)

지원 대상은 정신건강복지센터와 상담기관 등에서 심리상담 필요성을 인정받거나 정신건강의학과 의사 등의 진단서·소견서를 받은 시민, 재난피해자와 유가족 등이다. 나이와 소득에 따른 신청 제한은 없다.

대상자로 선정되면 1인당 총 8회의 전문 심리상담을 받을 수 있으며, 상담은 회당 50분 이상 진행된다. 하남시 관내 13개 서비스 제공기관에서 이용할 수 있고, 상담비는 제공인력의 자격에 따라 회당 7만\~8만 원이다. 정부지원금을 제외한 본인부담금은 소득 수준에 따라 차등 적용되며, 자립준비청년과 보호연장아동, 법정 한부모가족은 전액 지원된다.

다만 중증 정신질환이나 급박한 자살 위기 등으로 전문 의료기관의 진료가 우선 필요한 경우와 유사한 심리지원 서비스를 이용 중인 경우에는 지원이 제한된다.

신청은 대상별 증빙서류를 갖춰 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문하거나 복지로 누리집을 통해 하면 된다. 자세한 사항은 하남시보건소 정신건강팀으로 문의하면 된다.

시 관계자는 “시민들이 마음의 어려움을 혼자 감당하지 않고 필요한 시기에 전문 상담을 받을 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.