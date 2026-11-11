포항 4대 철강사, 작업중지권 확대 등 산업현장 안전 강화 나서

원·하청 안전관리 격차 해소 및 협력업체 안전보건 지원 방안 논의

포항지역 4대 철강업체가 산업현장 중대재해 예방을 위해 노동자의 작업중지권을 확대하고 협력업체 안전관리 강화에 나선다.

고용노동부 포항지청은 지난 10일 동국제강 포항공장에서 포스코 포항제철소와 현대제철·동국제강·세아제강 포항공장 안전보건 책임자들이 참석한 가운데 '더 안전한 일터 만들기' 하반기 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 안전보건공단 경북동부지사 관계자도 참석해 철강업계의 안전관리 실태를 점검하고 산업재해 예방 대책을 논의했다.

주요 의제는 현장 노동자의 작업중지권 보장과 원·하청 간 안전관리 격차 해소였다.

참석자들은 위험 상황을 인지한 노동자가 고용 형태와 관계없이 눈치 보지 않고 작업을 중단한 뒤 대피할 수 있도록 작업중지권 행사 요건을 완화하고, 작업중지에 따른 불이익을 방지하는 제도적 장치를 마련하는 데 의견을 모았다.

협력업체의 안전보건 역량을 높이기 위한 지원 방안도 논의했다. 원청업체가 협력업체의 안전관리 역량을 평가하는 한편 안전 인프라 지원과 위험성 평가 결과 공유 등을 통해 현장 전반의 안전관리 수준을 높이기로 했다.

박해남 포항지청장은 "11월은 그동안 추진해 온 현장 안전대책의 성과가 가시화되고 관내 사망사고를 실질적으로 줄일 수 있는 중요한 시점"이라며 철강업체들의 적극적인 안전관리를 주문했다.

포항지청은 앞으로 취약 사업장에 대한 불시 점검과 사업주 교육을 강화하고, 원·하청 간 안전관리 격차 해소를 위한 현장 지도와 행정적 지원을 이어갈 계획이다.