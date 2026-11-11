경기도, AI 딥페이크·자폭드론 대응 대테러 합동훈련 실시

경기도가 인공지능(AI) 딥페이크와 자폭드론 등 첨단기술을 악용한 신종 테러에 대비해 관계기관과 합동훈련을 실시했다.

11일 도에 따르면 도는 이날 과천시 렛츠런파크 서울에서 경기남부경찰청, 국가정보원 경기지부, 군, 소방 등 관계기관과 함께 ‘2026년 경기남부 대테러 관계기관 합동훈련’을 진행했다.

▲렛츠런파크 서울서 11일 열린 대테러 합동훈련 ⓒ경기도

이번 훈련은 딥페이크로 제작한 테러범의 협박영상과 자폭드론, 화학물질 테러 등이 연이어 발생하는 복합테러 상황을 가정해 관계기관의 현장 대응능력을 점검하는 데 중점을 뒀다.

훈련은 폭발물 테러에 따른 화재진압과 인명구조를 시작으로 총기·인질 테러 대응 및 인질 구출, 딥페이크 협박영상에 이은 자폭드론 공격 대응, 화학물질 탐지·제독 등 4단계로 진행됐다.

기관별로 경찰은 현장지휘와 테러범 진압, 소방은 화재진압과 인명구조, 군은 현장 경계와 화생방 대응을 맡았으며, 경기도는 주민대피와 현장 지원을 수행했다.

김규식 도 안전관리실장은 “인공지능 딥페이크와 드론 등 첨단기술을 악용한 새로운 테러 위협까지 대응 범위를 확대한 데 의미가 있다”며 “앞으로도 실전형 합동훈련을 통해 관계기관의 대응역량을 강화하고 도민의 생명과 안전을 지키겠다”고 말했다.