경기교육청, 도내 대학들과 '맞손'… 미래인재 양성 체계 강화

37개 대학과 ‘벽깨기 협약’ 체결… 대학별 강점과 지역 교육 수요 연결



안민석 "대한민국의 새로운 교육을 넘어 미래의 희망을 만드는 일"

▲11일 경기도교육청과 경기지역 37개 대학간 ‘벽깨기 협약식’이 진행 중인 모습. ⓒ프레시안(전승표)

지역사회와 함께 학생들의 미래역량 강화를 추진하고 있는 경기도교육청이 보다 다양한 교육환경의 제공을 위해 지역 대학들과 손을 맞잡았다.

도교육청은 11일 경기도내 37개 대학과 ‘벽깨기 협약’을 체결하고, 새로운 교육의 블루오션 창출에 나섰다.

‘벽깨기 정책’은 도교육청과 지자체 및 대학과 기업 등 다양한 기관이 상호 협력을 통해 학교시설의 개방은 물론, 지역사회의 다양한 시설을 적극적으로 활용해 학생들에 대한 교육 서비스의 질을 높이는 동시에 지역주민들의 건강과 여가를 위한 공간 및 시간을 제공함으로서 다양하고 지속가능한 교육생태계를 구축하는 민선 6기 ‘경기교육대전환’의 핵심 정책이다.

이날 지역 대학들과의 ‘벽깨기 협약’은 지난 9월 도내 31개 시·군과 지난달 3대 종단(불교·개신교·천주교)과의 협약 이후 세번째다.

도교육청은 이번 협약을 통해 각 대학들이 지닌 저마다의 강점을 지역 내 교육 수요와 연결해 학생과 학교의 교육활동을 지원하는 한편, 교육청과 대학이 함께 성장할 수 있는 협력체계를 구축할 방침이다.

▲경기도교육청과 경기지역 37개 대학은 11일 미래인재 양성을 위한 ‘벽깨기 협약’을 체결했다. ⓒ경기도교육청

실제 이날 협약식에 참석한 안민석 교육감과 25개 교육지원청 교육장 등 도교육청 관계자들과 가톨릭대·경기대·수원대·평택대·한신대 등 도내 37개 대학 관계자들은 △시설·전문인력 등 교육자원 공유 △교원 역량 강화 연수 △RAS 경기 문예체 교육(독서·Reading, 예술문화·Arts, 체육활동·Sports) 교육의 활성화 등 3개 공통 협력 과제를 추진하며 교육현장을 지원하기로 뜻을 모았다.

이와 함께 각 대학들은 저마다의 특성화된 분야에 집중하며 △교원 양성 △RAS 교육 △손난로 교육(특수교육 대상·느린 학습자·이주배경 학생에 대한 맞춤형 교육) △AI(인공지능) 교육 △창의·과학·융합 교육 △진로 및 취·창업 교육 △직업교육 △자율형공립고 2.0 △영·유아교육·보육 △방과후·돌봄 등 10개 분야의 특화 과제를 펼칠 예정이다.

특히 원활한 지원이 지속될 수 있도록 25개 교육지원청을 중심으로 긴밀한 협력을 이어가는 한편, 도교육청과 대학간 통합 소통 창구도 구축해 각 지역 여건에 맞는 맞춤형 교육협력을 펼쳐 나갈 계획이다.

▲11일 경기도교육청과 경기지역 37개 대학간 ‘벽깨기 협약식’에서 안민석 경기도교육감이 상호 협력의 의미를 설명하고 있다. ⓒ프레시안(전승표)

안 교육감은 "현재 공교육은 학교 내 교권붕괴 등으로 위기고, 대학은 학생수 감소 및 재정 문제로 위기인 상황"이라며 "이 같은 위기 상황을 그대로 방치하는 것은 국가의 희망이 사라지는 일"이라고 주장했다.

이어 "전국의 대학과 중소기업들이 경기도에 몰려 있는데, 왜 경기도의 아이들이 경기도에서 초·중·고교를 졸업한 뒤 서울 등 다른 지역의 대학으로 가야 하느냐"며 "대학 내 수 많은 전문가들과 좋은 교육 인프라를 지역 내 학생들에게 제공해 경기도에서 나고 자란 아이들이 경기도내 대학을 다니고, 경기도내 기업에서 근무할 수 있는 선순환 시스템을 갖춰야 한다"고 강조했다.

안 교육감은 "오늘의 협약은 이 같은 상상을 현실로 만들어 대한민국의 새로운 교육의 블루오션을 만들고, 대한민국 미래의 희망을 창출하는 일"이라며 "도교육청과 대학 간의 벽깨기를 통해 위기의 대학과 위기의 학교를 살려내며, 새로운 교육 방식으로 미래 희망을 만들어 가겠다"고 말했다.