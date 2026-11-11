경기도 소방정책자문위, 순직·공상 소방공무원 지원 1500만원 기부

경기도 소방정책자문위원회 연합회가 순직 소방공무원 유가족과 공상 소방공무원의 지원을 위해 1500만 원을 기부하며 나눔을 실천했다.

경기도소방재난본부는 11일 경기도 소방정책자문위원회 연합회가 순직 소방공무원 유가족을 위로하고 재난 현장에서 부상을 입은 소방공무원의 회복과 생활 안정을 돕기 위해 1500만 원을 기부했다고 밝혔다.

▲경기도소방재난본부 전경 ⓒ경기도

이번 기부는 도민의 생명과 재산을 지키기 위해 헌신한 소방공무원과 그 가족들에게 감사와 위로의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

양두석 경기도 소방정책자문위원회 연합회장은 “도민의 안전을 지켜온 소방공무원들의 헌신에 보답하고 싶었다”며 “유가족에게는 위로가, 부상을 입은 소방공무원에게는 회복을 위한 보탬이 되길 바란다”고 말했다.

경기도소방재난본부 관계자는 “소방공무원과 가족들을 위한 나눔에 동참해 주신 자문위원들께 감사드린다”며 “기부금이 유가족과 공상 소방공무원에게 실질적인 도움이 되도록 전달하겠다”고 밝혔다.

한편, 경기도 소방정책자문위원회는 화재취약계층 주택용 소방시설 지원 등 지역사회 안전문화 확산을 위한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.