강릉시, 관내 어린이 대상 ‘2026년 찾아가는 안전체험교실’ 성료

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 어린이들이 다양한 위험 상황에 대처하는 방법을 직접 체험하며 익힐 수 있도록 마련한 안전교육을 성황리에 마쳤다.

강릉시는 지난 10일부터 11일까지 이틀간 강릉아레나(강원특별자치도 강릉시 수리골길 102)에서 관내 어린이 1000여명을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 안전체험교실’을 운영했다.

▲강릉시는 지난 10일부터 11일까지 이틀간 강릉아레나에서 관내 어린이 1000여 명을 대상으로 어린이들이 다양한 위험 상황에 대처하는 방법을 직접 체험하며 익힐 수 있도록 마련한 ‘2026년 찾아가는 안전체험교실’을 성황리에 마쳤다. ⓒ강릉시

이번 행사는 관내 체험형 안전교육 시설이 부족한 지역 실정을 고려해 어린이들에게 실질적인 체험 기회를 제공하고자 마련됐다. 참여 어린이들은 안전의 중요성을 배우고 일상에서 지켜야 할 안전 수칙을 직접 익혔다.

행사장에는 화재·교통·재난·응급처치 등 생활 밀착형 안전 체험 프로그램이 다양하게 마련됐다. 어린이들은 직접 보고 듣고 체험하며 위기 상황에서의 대처 요령을 자연스럽게 익혔다. 특히 기상기후인재개발원, 한국교육시설안전원 등 전문 협력 기관이 참여해 기관별 특화된 안전 체험을 지원했으며, 참여 어린이들을 위한 기념 촬영도 함께 진행해 큰 호응을 얻었다.

김흥열 재난안전과장은 “안전은 평소 체험을 통해 몸으로 익히는 것이 중요하다”며, “이번 찾아가는 안전체험교실이 자라나는 어린이들의 안전의식을 높이고 재난 상황 대응 능력을 키우는데 도움이 되었기를 바란다”고 말했다.