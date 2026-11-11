강릉시, '청년 안심주택 공급사업’ 순조롭게 진행

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 청년과 신혼부부 등 주거지원이 필요한 계층의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 추진 중인 ‘청년 안심주택 공급사업’이 순조롭게 진행되고 있다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 강릉시 입암동 498번지 일원에 총 사업비 267억원(국비 85억원, 도비 40억원, 시비 142억원)을 투입하여 지하 1층, 지상 10층 규모의 통합공공임대주택 80세대를 건립하는 사업이다.

▲강릉시가 청년과 신혼부부 등 주거지원이 필요한 계층의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 추진 중인 ‘청년 안심주택 공급사업’이 순조롭게 진행되고 있다. (청년 안심주택 공급현장 전경) ⓒ강릉시

공급되는 주택은 전용면적에 따라 21㎡형 20세대, 42㎡형 17세대, 52㎡형 43세대로 구성되며, 청년 및 신혼부부 등을 대상으로 공급할 계획이다. 부대복리시설로는 빨래방, 공유오피스, 주민공동시설이 마련된다.

올해 5월 26일에 착공하여 기초말뚝 및 흙막이 벽체 시공을 완료하였고, 현재 흙막이 가시설 설치와 토사 반출 등 지하층 터파기 공사를 진행 중이며, 2027년 12월 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

이번 사업이 완료되면 청년과 신혼부부에게 안정적인 주거공간을 제공하여 주거비 부담을 완화하고, 지역 내 인구 유입과 정착을 유도하는 등 지역 활력 증진에도 기여할 것으로 기대된다. 아울러 강릉시는 준공 이후 안정적인 임대주택 관리 및 운영을 위해 ‘강릉시 공공임대주택 관리 및 운영에 관한 조례’를 2026년 10월 28일자로 제정·공포하였다.

박상욱 도시교통국장은 “청년들이 주거비 부담을 덜고 지역에서 안정적으로 생활할 수 있는 주거환경을 마련하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 공사 품질과 안전관리에 만전을 기하고 사업을 차질 없이 추진하여 청년과 신혼부부를 위한 양질의 공공임대주택을 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 멀했다.