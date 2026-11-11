양양군, 11월까지 수도권 관광객 284명 대상 '농촌체험 관광 프로그램' 운영

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 지난 10월 7일부터 11월말까지 수도권 관광객 284명을 대상으로 관내 농촌체험휴양마을과 낙산사 일원에서 '양양 농촌체험 관광 프로그램'을 운영한다고 11일 밝혔다.

이번 프로그램은 양양군과 NH농협네트웍스가 협력해 마련한 농촌체험 관광상품으로, 수도권 도시민들에게 양양의 아름다운 자연 속에서 휴식과 여유를 즐기고 농촌의 다양한 매력을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 기획됐다.

▲양양군은 지난 10월 7일부터 11월말까지 수도권 관광객 284명을 대상으로 관내 농촌체험휴양마을과 낙산사 일원에서 '양양 농촌체험 관광 프로그램'을 운영한다. ⓒ양양군

특히 양양군은 수도권 관광객의 접근성을 높이고 농촌관광 참여를 확대하기 위해 체험관광 버스 7회 운행에 필요한 비용을 전액 지원하며, 총 284명의 관광객을 모집했다.

주요 프로그램은 △해담마을 인진쑥환 만들기 △황룡마을 전통 고추장 만들기 △천년고찰 낙산사 탐방 등으로 구성돼 농촌의 전통문화와 지역의 관광자원을 함께 체험할 수 있도록 했다.

또한 지난 10월 7일 진행된 첫 일정에서는 해담마을의 수륙양용차 탑승 체험과 둘레길 걷기 프로그램을 함께 운영해 참가자들이 양양의 수려한 자연경관을 가까이에서 느끼며 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 했다.

이번 농촌체험 관광은 단순히 관광지를 둘러보는 기존의 여행 방식에서 벗어나 관광객이 농촌의 일상과 문화를 직접 경험하고, 자연 속에서 몸과 마음을 재충전할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

양양군 관계자는 "이번 농촌체험 관광이 도시민들에게 바쁜 일상에서 벗어나 양양의 아름다운 자연과 농촌의 정취를 느끼며 몸과 마음을 치유하는 소중한 시간이 되길 바란다"며, "앞으로도 농촌체험휴양마을의 특색을 살린 다양한 관광 콘텐츠를 발굴해 더 많은 관광객이 양양을 찾을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.