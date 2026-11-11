박채아 경북도의원, 경북행복재단 대표이사 복무 의혹 '특정감사' 촉구

경상북도의회 박채아 의원(국민의힘·경산3)이 경북행복재단 정재훈 대표이사를 둘러싼 복무 관련 의혹과 기관 운영 문제에 대해 경상북도 차원의 특정감사를 촉구하고 나섰다.

박 의원은 지난 10일 오후 경북행복재단을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 정 대표이사의 복무 문제를 비롯해 재단 운영과 관련해 제기된 각종 의혹과 도민 제보 사항을 거론하며 철저한 사실관계 확인을 요구했다.

이날 박 의원은 공공기관장의 복무 관리가 기관 운영의 투명성과 직결되는 사안이라는 점을 강조하며, 제기된 의혹을 해소하기 위해서는 객관적인 검증 절차가 필요하다고 지적했다.

특히 최근 경북도의회 도정질문에서도 경북행복재단의 운영상 문제점이 거론되는 등 논란이 이어지고 있는 만큼 재단 내부의 자체 확인이나 해명만으로는 도민의 의구심을 해소하기 어렵다는 입장을 밝혔다.

박 의원은 "도민의 복지 증진을 위해 설립된 공공기관에서 대표이사의 복무 문제를 비롯한 각종 의혹이 지속적으로 제기되고 있다는 것은 결코 가볍게 볼 사안이 아니다"라며 "공공기관 운영의 투명성과 책임성을 확보하기 위해서라도 철저한 사실관계 확인이 필요하다"고 강조했다.

이어 "재단 내부의 해명이나 자체적인 확인만으로는 제기된 의혹을 충분히 해소하기 어렵고, 도민의 신뢰를 회복하는 데에도 한계가 있다"며 "경북도 감사관실이 직접 특정감사를 실시해 각종 의혹과 도민 제보 사항을 종합적으로 조사해야 한다"고 촉구했다.

또 감사 결과 위법하거나 부당한 사항이 확인될 경우 그에 상응하는 책임을 물어야 한다고 덧붙였다.

박 의원은 "특정감사는 누군가의 잘못을 미리 단정하기 위한 것이 아니라 제기된 의혹을 객관적으로 검증하고 잘못된 부분이 있다면 바로잡기 위한 것"이라며 "경북도는 도의회와 도민의 문제 제기를 엄중하게 받아들이고 공정하고 철저한 감사를 통해 경북행복재단이 신뢰를 회복할 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.

이번 행정사무감사를 계기로 경북행복재단 대표이사의 복무 및 기관 운영을 둘러싼 의혹이 다시 수면 위로 떠오르면서 경북도가 특정감사 요구에 어떤 입장을 내놓을지 관심이 쏠리고 있다.