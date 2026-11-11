광명시 인생플러스센터, 신중년 배움과 사회참여 성과 공유

경기 광명시 인생플러스센터가 신중년의 배움을 사회참여와 새로운 도전으로 연결하며 인생 2막을 지원하는 성과를 거두고 있다.

광명시는 11일 플러스강당에서 ‘2026년 광명시인생플러스센터 성과공유회’를 열고 올해 추진한 주요 사업 성과와 참여자들의 활동 사례를 공유했다고 밝혔다.

▲‘2026년 광명시인생플러스센터 성과공유회’ 현장 ⓒ광명시

이날 행사에서는 생애설계상담, 진로전환교육, 성장플러스교육, 사회공헌활동 등 주요 사업의 성과가 소개됐다.

센터는 올해 생애설계 7대 영역을 중심으로 총 515건의 상담을 진행했으며, 진로전환교육과 성장플러스교육 등 81개 교육과정에 1451명이 참여했다.

사회공헌활동에는 봉사단과 교육 수강생, 시민강사 등 175명이 참여해 관내 19개 기관에서 총 309회, 1174시간 동안 아동·어르신 돌봄과 디지털 교육, 재능기부 강의 등을 진행했다.

특히 이날 성과공유회에서는 교육을 통해 새로운 분야에 도전하거나 지역사회 봉사활동에 참여한 우수 강사와 수강생들의 경험이 소개돼 의미를 더했다. 행사장에는 인공지능(AI) 그림동화책과 그림, 사진 등 수강생들이 직접 제작한 작품 30여 점도 전시됐다.

박승원 시장은 “배움으로 성장한 시민의 재능과 경험이 이웃을 위한 나눔으로 이어질 때 지역사회도 함께 성장한다”며 “신중년의 역량이 지역의 새로운 활력이 될 수 있도록 배움과 사회참여 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.

한편, 광명시인생플러스센터는 다음 달 중장년층의 정서적 안정과 문화생활을 지원하기 위해 클래식·역사 탐방, 공예 체험, 자기관리 등을 주제로 한 ‘힐링 원데이 클래스’를 운영할 예정이다.