포항국제전시컨벤션센터, 지역경제 이끌 핵심 거점으로 주목

2027년 준공 앞두고 행사 유치·지역 상생 준비…교통·주차 대책도 과제

경북 포항의 새로운 전시·컨벤션 거점으로 조성 중인 포항국제전시컨벤션센터(POEX)가 지역경제 활성화를 이끌 핵심 기반시설로 주목받고 있다.

다만 성공적인 운영을 위해서는 행사 유치뿐 아니라 주변 생활환경 개선과 지역사회와의 상생 방안 마련도 중요 과제로 떠오르고 있다.

박용선 포항시장은 11일 북구 장성동 옛 캠프리비 부지에 조성 중인 포항국제전시컨벤션센터 건립 현장을 방문해 전시장과 컨벤션홀, 회의시설 등 내부 공사 진행 상황을 점검했다.

이와 함께 인근 주민들의 민원 사항과 센터 주변 정비사업 추진 현황을 살피고 현장 관계자들을 격려했다.

이날 방문은 두호동 공감소통 간담회 일정과 연계해 이뤄졌으며, 시 관계자와 포항국제전시컨벤션센터 관계자 등이 동행했다.

포항국제전시컨벤션센터는 총사업비 2,246억 원을 투입해 지하 1층, 지상 5층, 연면적 약 6만2,109㎡ 규모로 조성되는 대형 복합시설이다.

전시장과 컨벤션홀, 중·소회의실 등을 갖춰 전시회와 국제회의, 학술행사, 기업 행사 등 다양한 MICE 행사를 유치할 계획이다.

특히 철강과 이차전지, 수소, 바이오 등 포항의 주력산업을 국제행사와 연계하면 기업 간 교류와 투자 기회를 확대하고, 외부 방문객 유입을 통한 숙박·음식·관광업계의 소비 증대에도 기여할 것으로 기대된다.

포항시는 센터 개관 이후 2029년까지 전시·회의·이벤트 등 총 120건의 행사 유치를 목표로 하고 있다.

최근 포항시가 공개한 자료에 따르면 이 가운데 70건의 개최 일정이 확보된 것으로 알려졌다.

행사 규모가 커질수록 숙박시설과 관광 인프라 확충 등 방문객 수용 여건을 갖추는 일도 중요한 과제로 꼽힌다.

반면 대규모 행사 개최에 따른 교통 혼잡과 주차공간 부족, 소음, 학생들의 통학 안전 등 주변 생활환경에 미칠 영향에 대한 대비도 필요하다.

시설 자체의 경쟁력뿐 아니라 지역 주민들이 체감하는 불편을 얼마나 줄이느냐가 안정적인 운영의 관건이 될 수 있기 때문이다.

이에 포항시는 개관 이후 발생할 수 있는 지역 현안에 선제적으로 대응하기 위해 교육청과 경찰, 학교, 학부모, 주민, 상인 등이 참여하는 '지역상생실무협의체'를 구성했다.

오는 16일 제1차 간담회를 열어 교통과 주차, 통학 안전 등 센터 주변 현안을 논의할 예정이다.

박용선 시장은 “POEX가 단순한 전시시설을 넘어 시민들이 함께 이용하는 문화공간이자 지역경제에 활력을 불어넣는 복합문화공간으로 자리 잡아야 한다”는 점을 강조했다.

포항국제전시컨벤션센터의 성공 여부는 단순히 국제행사와 전시회를 얼마나 유치하느냐에 달려 있지 않다.

행사 참가자들의 체류와 소비가 지역 상권으로 이어지고, 시민들도 일상에서 시설의 가치를 누릴 수 있어야 한다.

결국 행사 유치를 통한 운영 경쟁력 확보와 주민 불편 해소, 지역 상권과의 유기적인 연계가 함께 이뤄져야 한다.

이러한 준비가 뒷받침될 때 POEX는 포항의 새로운 MICE 산업 거점을 넘어 지역경제의 지속 가능한 성장동력으로 자리매김할 수 있을 것으로 전망된다.