인천시의회 교육위, 교육청 10개 직속기관 행정사무감사 진행

인천광역시의회 교육위원회가 인천시교육청 산하 10개 직속기관을 대상으로 행정사무감사를 실시하고 사업 추진의 적정성과 예산 집행, 교육서비스 운영 전반의 문제점을 집중적으로 지적했다.

인천시의회 교육위원회는 11일 제314회 제2차 정례회 제2차 교육위원회에서 직속기관 행정사무감사를 진행했다고 밝혔다.

▲인천시의회 교육위원회 인천시교육청 산하 10개 직속기관 행정사무감사 현장 ⓒ인천광역시의회

이날 장수진 의원(더불어민주당·제물포구2)은 난정평화교육원 청소년평화교육센터가 설치 근거를 마련하지 않은 채 개소식과 예산 편성을 진행한 점을 지적하고 관련 조례와 근거 규정을 조속히 정비할 것을 요구했다. 정종혁 위원장(민·서해구1)도 사업 계획의 부실성을 지적하며 숙박동 급식실 미운영에 대한 개선책 마련을 주문했다.

AI융합교육원의 디지털 학습 플랫폼 운영 문제도 도마에 올랐다. 이오상 의원(민·남동구3)은 온라인 공개강좌 플랫폼인 '인천무크(MOOC)'의 예산 집행률이 1.9%에 그친 점과 강좌 중복 문제를 지적하며 학생들이 체감할 수 있는 미래교육 플랫폼으로 발전시킬 것을 당부했다. 정채훈 의원(민·연수구6)은 유사 플랫폼의 중복 운영과 학습용 구글 계정의 보안 취약성을 지적하고 이용 실적 점검과 보안 강화 필요성을 강조했다.

학교지원단의 냉난방기 세척 용역과 안전보건협의체 운영도 점검 대상에 올랐다. 정채훈 의원은 경쟁입찰 전환으로 계약단가가 약 13% 낮아진 만큼 실제 작업 여부와 세척 품질 등을 철저히 확인해야 한다고 지적했다. 강정선 부위원장(민·미추홀구4)은 안전보건협의체 운영 실태와 단장 교체에 따른 업무 연속성 문제를 짚으며 점검 결과와 시정 조치 등을 제출하도록 요구했다.

평생교육과 학생 대상 교육사업의 예산 축소에 대한 우려도 제기됐다. 이미옥 부위원장(국민의힘·비례)은 평생학습관의 교육·체험 프로그램이 2024년 162개에서 올해 103개로 줄고 관련 예산도 10억3000만 원에서 4억5000만 원으로 감소한 점을 지적하며 시민 수요에 맞춘 운영 내실화를 촉구했다.

신진영 의원(민·부평구4)은 학생교육문화회관 청소년 자치학교 '은하수학교'의 예산과 프로젝트 팀이 축소된 점을 지적하고, 교직원수련원의 객실 기준 공실률과 성수기 이용 현황도 파악할 것을 주문했다.

정선영 의원(민·비례)은 지난해 144개 학교, 학생 4만2000여 명이 참여했던 '찾아가는 아트스쿨' 사업이 올해 예산 전액 삭감으로 중단된 점을 지적했다. 이어 대안 프로그램 참여자가 33명에 그쳤다며 학생 예술교육 사업의 복원 계획 마련을 요구했다.

교육위원회는 이번 감사에서 드러난 직속기관별 사업 운영과 예산 집행 문제에 대한 개선책을 마련하고, 학생과 시민이 체감할 수 있는 교육서비스가 제공되도록 철저한 후속 조치를 주문했다.