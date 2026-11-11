성남시, 습식폐기물의 건조사료 전환으로 연 3억 규모 경제효과 이끈다

경기 성남시가 습식폐기물의 건조사료 전환에 나섰다.

11일 시는 최근 음식물류 폐기물 자원화시설의 습식폐기물을 건조사료로 전환하는 이송설비 개선 공사를 완료했다고 밝혔다.

▲성남시청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

이번 공사를 통해 시는 기존 80t 규모의 처리시설에서 발생하는 습식폐기물을 이송관로를 통해 인접한 150t 규모의 건조시설로 직접 보내 건조사료로 생산하는 공정을 도입했다.

이 같은 공정의 변화는 연간 3억 7000만 원 상당의 경제효과를 이끌 것으로 보인다.

시는 그동안 수분 함량이 75%에 달하는 습식폐기물을 외부업체에 보내 퇴비 원료로 처리했지만, 공정 개선으로 수분 함량 5.31%의 습식폐기물을 건조사료로 전환할 수 있는 기반을 구축했다.

이에 따라 연간 습식폐기물 4311t을 처리할 경우, 건조사료 1135t을 생산할 수 있으며, 기존 처리·운반비 6억 원을 절감하는 동시에 생산한 건조사료를 소·돼지 사료 판매 과정에서 9000만 원의 수익이 발생할 것으로 분석됐다.

특히 도시가스비와 전력비 등 건조시설 운영에 추가로 소요되는 비용 3억 2000만 원을 제외한 순 경제효과는 연간 3억 7000만 원에 달할 것으로 전망됐다.

이 밖에도 습식폐기물의 보관과 운반 과정에서 발생하던 침출수와 악취 문제도 감소될 것으로 기대된다.

시 관계자는 "기존 시설을 연계해 폐기물 처리비용을 줄이고 새로운 자원으로 활용할 수 있게 됐다"며 "효율적인 시설 운영으로 자원순환을 활성화하겠다"고 말했다.