성남시, 습식폐기물의 건조사료 전환으로 연 3억 규모 경제효과 이끈다

경기 성남시가 습식폐기물의 건조사료 전환에 나섰다.
11일 시는 최근 음식물류 폐기물 자원화시설의 습식폐기물을 건조사료로 전환하는 이송설비 개선 공사를 완료했다고 밝혔다.
이번 공사를 통해 시는 기존 80t 규모의 처리시설에서 발생하는 습식폐기물을 이송관로를 통해 인접한 150t 규모의 건조시설로 직접 보내 건조사료로 생산하는 공정을 도입했다.
이 같은 공정의 변화는 연간 3억 7000만 원 상당의 경제효과를 이끌 것으로 보인다.
시는 그동안 수분 함량이 75%에 달하는 습식폐기물을 외부업체에 보내 퇴비 원료로 처리했지만, 공정 개선으로 수분 함량 5.31%의 습식폐기물을 건조사료로 전환할 수 있는 기반을 구축했다.
이에 따라 연간 습식폐기물 4311t을 처리할 경우, 건조사료 1135t을 생산할 수 있으며, 기존 처리·운반비 6억 원을 절감하는 동시에 생산한 건조사료를 소·돼지 사료 판매 과정에서 9000만 원의 수익이 발생할 것으로 분석됐다.
특히 도시가스비와 전력비 등 건조시설 운영에 추가로 소요되는 비용 3억 2000만 원을 제외한 순 경제효과는 연간 3억 7000만 원에 달할 것으로 전망됐다.
이 밖에도 습식폐기물의 보관과 운반 과정에서 발생하던 침출수와 악취 문제도 감소될 것으로 기대된다.
시 관계자는 "기존 시설을 연계해 폐기물 처리비용을 줄이고 새로운 자원으로 활용할 수 있게 됐다"며 "효율적인 시설 운영으로 자원순환을 활성화하겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0