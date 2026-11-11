경기도, 고립·은둔 청년 위한 ‘사계주방’ 운영…요리로 사회와 연결

경기도가 요리를 매개로 고립·은둔 청년들의 사회적 관계 회복과 사회 진출을 돕는 프로그램을 운영해 눈길을 끌고 있다.
도는 11일 경기도 먹거리광장에서 경기미래세대재단과 함께 올해 마지막 ‘사계주방’ 프로그램을 진행했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 사회적 관계가 단절되거나 외부 활동에 어려움을 겪는 청년들에게 요리를 통한 자기 돌봄의 경험과 성취감을 제공하고, 참여자 간 자연스러운 교류를 통해 사회와 다시 연결될 기회를 마련하기 위해 추진됐다.
지난 6월과 9월에 이어 세 번째로 열린 이날 행사에는 청년 13명이 참여해 제철 홍합을 직접 손질하고 홍합토마토스튜를 만들었다.
참여자들은 단순히 요리법을 배우는 것을 넘어 자신을 위한 한 끼를 정성껏 준비하며 자기 돌봄의 의미를 되새겼다. 완성된 음식을 함께 나누며 일상과 경험을 공유하는 시간도 가졌다.
이문무 도 농업정책과장은 “이번 프로그램이 청년들에게 자신을 돌보고 다른 사람과 소통하며 다시 세상으로 나아갈 수 있다는 작은 자신감과 희망을 심어주는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 경기도 먹거리광장을 통해 다양한 세대와 계층이 먹거리를 매개로 소통할 수 있는 프로그램을 발굴하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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