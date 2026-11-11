박정호 경북도의원, 학생 통학 안전·AI 교육 실효성 집중 추궁

AI 교육, 일회성 프로그램 탈피해야…교사 역량 강화·정규수업 연계 주문

경북지역 학생들의 통학 안전과 인공지능(AI) 교육의 실효성이 경북교육행정의 주요 과제로 떠올랐다.

학교 담장 밖 통학로까지 교육청의 책임 있는 관리가 필요하다는 지적과 함께, AI 교육을 일회성 프로그램에서 벗어나 정규 교육과정에 정착시켜야 한다는 주문이 경북도의회 행정사무감사에서 제기됐다.

경북도의회 교육위원회 소속 박정호 의원(포항·국민의힘)은 지난 9일 경북도교육청 본청과 10일 고령·성주·칠곡교육지원청을 대상으로 한 행정사무감사에서 학생 통학 환경과 AI 교육 운영 실태를 집중 점검했다.

먼저 박 의원은 학교 밖 통학로 안전 문제와 관련해 교육청의 소극적인 대응을 지적했다.

지난해부터 제기된 통학로 개선 요구에 대해 교육청이 지방자치단체에 공문을 보내는 데 그치고, 이를 사실상 조치 완료로 처리한 것은 책임 있는 행정으로 보기 어렵다는 것이다.

박 의원이 제시한 자료에 따르면 도내 초등학교 가운데 보도와 차도가 분리되지 않은 곳은 71곳에 달한다.

어린이보호구역 내 교통사고도 1년 사이 24건에서 35건으로 증가했지만, 통학로 개선 지원은 연간 20여 건에 머물렀다.

특히 중학교는 보도·차도 미분리 비율이 24.6%로 나타났음에도 관련 지원이 이뤄지지 않은 것으로 지적됐다.

이에 박 의원은 “보도 설치 공간이 부족한 학교 주변에는 학교 부지를 활용하는 방안을 검토하고, 지자체와 정례적인 협의를 통해 통학로 개선을 추진해야 한다”고 강조했다.

이어 초등학교에 집중된 지원을 중학교까지 확대할 필요성도 제기했다.

고령·성주·칠곡교육지원청 감사에서는 통학 안전 관련 협의 이후의 사후관리 문제가 도마에 올랐다.

각 교육지원청이 군청에 건의한 통학 관련 안건 상당수가 '검토'나 '추진 곤란' 등의 답변으로 마무리된 뒤 후속 조치가 제대로 이뤄지지 않았다는 지적이다.

박 의원은 “관계기관 간 협의에 그칠 것이 아니라 안건별 추진 상황을 지속적으로 확인하고 개선 여부를 점검하는 체계가 필요하다”며 “통학 안전 문제의 상설 논의와 이행 관리 강화”를 주문했다.

AI 교육에 대해서는 프로그램 운영 실적보다 학생들이 정규 수업에서 체감할 수 있는 교육 기반 마련이 시급하다고 지적했다.

현재 경북의 AI 교육이 선도·중점학교 지정과 캠프, 각종 대회 중심으로 분산돼 있어 일반 학생들이 정규 교육과정에서 AI를 체계적으로 배울 수 있는 기반이 부족하다는 것이다.

일부 중점학교가 1년 단위로 운영되는 점도 교육의 연속성과 지속성을 확보하는 데 한계로 지목됐다.

박 의원은 “AI 교육의 실효성을 높이기 위해서는 교사의 전문성 강화가 우선돼야 한다”며 “교원 연수와 학교별 교육 프로그램을 체계적으로 관리할 수 있는 총괄 체계와 단계별 추진 계획 마련할 것”을 요구했다.

교육 현장에서 AI 활용이 확대되면서 교원의 전문성과 수업 역량 확보가 중요한 과제로 부상하고 있는 만큼, 기존 연수와 시범사업을 실제 교실 수업으로 연결하는 교육청의 정책적 뒷받침도 필요하다는 지적이다.

이번 감사에서 박 의원이 강조한 것은 행정상의 처리 건수나 사업 실적보다 학생들이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 변화였다.

통학 안전은 관계기관에 공문을 보내는 것으로 끝날 수 없으며, AI 교육 역시 캠프와 대회 중심의 운영에서 벗어나 모든 학생에게 교육 기회를 제공하는 방향으로 나아가야 한다는 취지다.

박 의원은 “남은 감사 기간에도 학생들의 안전과 교육환경 개선을 위한 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있도록 관련 현안을 지속적으로 살피겠다”고 말했다.