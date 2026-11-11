추미애 지사, 국가철도망 의견수렴 행사 참석…경기도 철도 확충 건의

추미애 경기도지사가 경기도 내 철도망 확충 필요성을 직접 설명하고 국가 차원의 지원을 요청한다.

경기도는 추 지사가 오는 13일 오전 9시 30분 서울 전문건설회관에서 열리는 ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 국민 의견수렴 행사’에 참석한다고 11일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관하는 이번 행사는 향후 10년간 국가 철도망 확충 방향을 마련하기에 앞서 지방정부와 전문가, 국민의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

행사는 한국교통연구원의 주제 발표를 시작으로 지방정부 의견 발표와 전문가 토론, 국민 의견수렴 순으로 진행된다.

추 지사는 행사에서 경기도민들이 겪는 출퇴근 불편을 전달하고, 도민의 이동권 보장과 출퇴근 시간 단축을 위한 철도망 확충의 필요성을 강조할 예정이다.

도는 제5차 국가철도망 구축계획에 총 40개 사업, 약 83조 원 규모의 철도사업을 건의했다. 사업별로는 고속철도 3개, 일반철도 8개, 광역철도 29개다.

추 지사는 그동안 기획예산처 장관과 국토부 장관을 잇달아 만나 경기도의 교통 여건과 철도망 확충 필요성을 설명하고 중앙정부의 지원을 요청해 왔다.

한편 국토부 사전 설문조사는 오는 13일까지 경기도와 국토교통부 누리집, 통합 앱 ‘코레일+’ 등에 게시된 QR코드를 통해 참여할 수 있다. 행사 당일에는 국토부 공식 유튜브 생중계와 실시간 댓글을 통해서도 의견을 전달할 수 있다.

제5차 국가철도망 구축계획은 2026년부터 2035년까지 국가 철도망 확충 방향을 정하는 중장기 법정계획으로, 경기도는 중앙정부와 국회, 시군 등과 협력해 철도사업의 국가계획 반영을 위한 대응을 이어갈 방침이다.