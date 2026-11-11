윤명희 전남광주시의원 "장흥 소방본부 빈 껍데기 안 된다"…광주 이전 강력 반발

전남광주특별시 통합소방본부의 주소지와 핵심 기능이 광주로 이전하면서 장흥지역의 반발이 확산하는 가운데, 전남광주시의회에서 장흥 소방본부의 기능 축소와 일방적인 조직 이전을 비판하는 목소리가 터져 나왔다.

전남광주시의회 윤명희 의원(더불어민주당·장흥2)은 11일 열린 소방본부 행정사무감사에서 통합소방본부의 주소지와 정책·예산·감사 등 핵심 컨트롤타워 기능이 사전 협의 없이 광주로 이전된 문제를 강하게 질타하고, 장흥 청사의 실질적인 기능 보강과 공식 사과를 촉구했다.

윤 의원은 "전남 권역의 1시간대 신속 대응을 위해 장흥에 두었던 소방본부를 군민 설명회 한 번 없이 옮기면서 지역에서는 장흥 청사가 빈 껍데기만 남고 광주로 통째 흡수되는 것 아니냐는 분노가 극에 달해 있다"고 지역 민심을 전했다.

▲윤명희 의원이 질의하고 있다. 2026. 11. 11 ⓒ전남광주시의회

특히 이오숙 소방본부장을 상대로 장흥 청사인 전남권역 부본부와 소방교육과의 항구적 존치 여부를 집중 추궁했다. 이에 소방본부장으로부터 "특별법에 따라 양 권역 부본부를 유지하고 장흥 부본부도 존속시키겠다"는 답변을 이끌어냈다.

윤 의원은 컨트롤타워 구축을 이유로 장흥에서 차출한 20명 외에 추가적인 인력 유출을 중단할 것을 요구했다. 아울러 신설이 검토 중인 산불대응단을 산림 면적이 넓고 지리적 중심지인 장흥 청사에 배치해 줄어든 인력과 기능을 보완해야 한다고 강조했다.

오는 13일 예정된 장흥군 기관·사회단체장 간담회와 관련해서도 소방본부의 책임 있는 대응을 주문했다.

윤 의원은 "원론적인 변명으로 넘어갈 일이 아니다"며 "사전 소통 없는 주소지 이전에 대해 진정성 있게 사과하고, 장흥 청사의 항구적 존치와 육성 비전을 명확하게 제시해야 한다"고 촉구했다.

이날 행정사무감사에서는 소방조직의 여성 간부 부족과 감찰 자료 누락 문제도 도마에 올랐다.

전남·광주 전체 소방공무원 5924명 가운데 여성은 618명으로 10.4%에 불과하다. 이 중 558명(90.3%)이 소방위 이하 하위직에 집중돼 있으며, 소방정(서장·과장급) 이상 간부는 단 한 명도 없는 것으로 나타났다.

신설된 통합본부 직속 3개 담당관실도 현원 51명 중 간부·팀장급 30명에 여성이 한 명도 배치되지 않은 것으로 드러났다.

윤 의원은 "말로만 양성평등 시책을 외칠 것이 아니라 30~40대 허리 계층에 포진한 300여 명의 여성 인재를 과감하게 발탁해야 한다"며 인사 구조 개선을 요구했다.

특히 지난 6월 발생한 광산소방서 여성 소방교 사망 사건이 시의회 행정사무감사 자료에 '0명'으로 누락된 점을 강하게 질타했다. 윤 의원은 올해 접수된 익명 제보 비위 50건에 대해서도 구체적인 처리 내역을 제출하라고 요구했다.