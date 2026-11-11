광명시, 제21회 자원봉사자대회 개최…'나눔 실천' 봉사자 격려

경기 광명시가 한 해 동안 지역사회 곳곳에서 나눔과 봉사를 실천한 자원봉사자들의 노고를 격려하고 자원봉사의 가치를 나누는 자리를 마련했다.

11일 광명시에 따르면 광명시자원봉사센터는 이날 광명시민회관 대공연장에서 자원봉사자와 자원봉사단체 관계자, 시민 등 600여 명이 참석한 가운데 ‘제21회 광명시자원봉사자대회’를 개최했다.

▲광명시 제21회 자원봉사자대회 현장 ⓒ광명시

‘나, 우리, 그리고 지구를 위한 K-자원봉사’를 주제로 열린 이번 대회는 2026년 세계자원봉사자의 해를 기념하고, 지역사회를 위해 헌신한 자원봉사자들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

특히 이날 행사에서는 세계자원봉사자의 해 선포식이 열려 일상 속 작은 봉사가 이웃과 지역사회를 변화시키고 지속가능한 미래를 만들어가는 힘이라는 의미를 공유했다. 선포식과 함께 샌드아트 공연도 펼쳐져 자원봉사의 가치와 의미를 전했다.

행사장에는 인생네컷과 포토존, 체험 부스 등이 마련됐으며, 식전 공연을 비롯한 다양한 프로그램이 참석자들의 호응을 얻었다.

박승원 시장은 “자원봉사는 오늘의 이웃을 돕는 일을 넘어 우리가 살아갈 지역사회의 내일을 만드는 일”이라며 “나눔과 배려, 연대의 가치가 시민의 일상에 뿌리내리는 광명을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 광명시자원봉사센터는 앞으로도 시민들의 자발적인 참여와 지역사회 협력을 바탕으로 일상 속 자원봉사 문화를 확산하고, 지역 현안 해결을 위한 다양한 봉사활동을 이어갈 계획이다.