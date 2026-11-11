[속보] 한동훈 "'조작 징계' 윤리위 양심선언 나왔다…내 징계는 무효"

국민의힘 장동혁 대표의 이른바 '징계 정치', 즉 한동훈·권영진·서범수·배현진·진종오 의원 등 당대 반대파 의원들에게 징계를 내리는 과정을 주도한 당 중앙윤리위원회의 현직 위원이 이를 "조작 징계"라고 공개 주장해 파문이 예고됐다.

황경성 국민의힘 윤리위원은 11일 언론에 배포한 입장문에서 "10월 27일 국민의힘 당무감사실은 '지도부의 뜻'이라며 저에게 사직서를 보내와 날인해줄 것을 요구했다"며 "윤리위원의 사직을 요구할 지도부는 당대표밖에 없다"고 주장했다.

황 위원은 "6.3 지방선거 후 당대표 사퇴설 진압용 '윤리위 징계정치'가 성공해 사퇴요구가 사라지자 이제는 갑자기 윤리위원 전원에게 사직서를 받겠다고 한다"며 "윤리위는 겉으로는 독립기구, 실제로는 장 대표의 소유물이었던 것"이라고 비판했다.

황 위원은 특히 그러면서 "저는 최근에서야 1월 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원까지 진행된 윤리위의 '조작 징계' 전모를 소상히 알고 증거자료까지 확보했다"며 "이 자리를 빌려 한 의원부터 시작해 진 의원까지 이어진 징계 당사자들과 당원동지들께, '조작 징계'에 참여한 당사자로서 진심으로 사과드린다"고 해 눈길을 끌었다.

그는 "장 대표가 7월 8일 윤민우 윤리위원장과 오찬을 하며 친한계 진종오 의원을 '시범 케이스'로 하반기 징계를 강행시킨 실질적인 주도자라는것을 윤리위원 모두 잘 알고있다"며 "이제라도 오염된 '조작 징계'의 실체를 밝혀 잘못된 징계를 바로잡고, 억울한 피해자가 없도록 앞장서겠다"고 했다. 또 "윤리위의 조작 징계에 대해 장 대표와 윤민우 위원장은 전모를 밝히고 이제라도 잘못된 징계를 바로잡아야 한다"고 촉구했다.

▲무소속 한동훈 의원이 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ연합뉴스

국민의힘에서 윤리위 징계로 제명된 무소속 한동훈 의원은 이날 오후 긴급 기자회견을 열어 자신에 대한 징계는 무효이며 장 대표가 정치적 책임을 져야 한다고 주장했다.

한 의원은 "저를 제명하는 데 참여한 윤리위원 본인이 양심선언을 하고 저에게 공개 사과했다"며 "윤리위를 동원한 '한동훈 제명'이 특정인의 정치적 이익을 위한 숙청이었음이 드러났다"고 했다. 그는 "징계의 토대가 무너진 것"이라며 "징계는 완전히 무효", "제대로 된 절차가 이뤄지지 않았던 것 자체로 당연무효 사유"라고 했다.

한 의원은 "조작 징계와 정치적 숙청의 실체를 누구보다 잘 알고있을 장 대표는 지금이라도 이실직고하고 당원과 국민 앞에 용서를 구하라"며 "장 대표가 책임져야 할 문제이고 그 책임에는 모든 책임이 포함된다"고 했다.

당원권 정지 2년 징계를 받아 사실상 차기 총선 공천에서 배제된 진종오 의원은 이날 오후 소셜미디어에 올린 입장문에서 "장 대표가 그토록 내세운 '윤리위의 독립성'을 내부 당사자가 정면으로 부정한 것"이라며 "장 대표는 의혹의 전모를 밝히고, 잘못된 징계가 확인되면 즉시 바로잡고 사과하라. 그리고 이 사태의 정치적 책임을 지고 즉각 사퇴하라"고 요구했다.

진 의원은 "당을 위해 대표직을 맡은 것인지, 대표직을 차지하고 지키려고 당과 동지를 이용한 것인지 묻지 않을 수 없다"고 장 대표를 비난하며 "저를 '시범 케이스'로 삼아 징계를 추진했다는 주장에 대해서도 분명히 답해야 한다. 사실이라면, 사람부터 찍어놓고 징계 절차를 꿰맞춘 것이고, 징계가 아닌 숙청"이라고 날을 세웠다.

당원권 정지 10개월 징계를 받았던 서범수 의원도 입장문을 내고 "저는 지난 9월 가처분을 신청하며 '이번 징계가 실언에 대한 책임을 묻기 위한 것이 아니라 지도부와 다른 목소리를 솎아내려는 것은 아닌지' 물었다. 오늘 그 물음에 윤리위원회 내부에서 답이 나왔다"고 했다. 서 의원은 "잘못된 징계는 바로잡아야 한다. 오염된 절차와 부당한 기준으로 내려진 징계라면 당 스스로 그 효력을 거둬들이는 것이 당원과 국민에 대한 도리"라고 촉구했다.

▲국민의힘 정점식 원내대표와 임이자 정책위의장, 추경호 대구시장 등이 11일 국회에서 대구 변화성장 예산정책협의회에 참석하던 중 장동혁 대표가 당 대표실 앞에서 기자들의 현안 관련 질문에 답하는 모습을 보고 있다. ⓒ연합뉴스

장 대표는 "징계 과정에서 어떤 문제도 이견도 없다고 보고받았다"며 기존 입장을 고수했다.

장 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나, 황 위원의 폭로를 근거로 한 의원 등이 징계 무효를 주장하고 있는 데 대해 "그런 주장을 할 거면 법적 대응을 하면 된다. 법원에서 절차적 문제가 있다고 하면 다시 윤리위를 열어 방어권을 보장하고 징계 절차를 거치면 된다"고 했다.

장 대표 자신과 윤 윤리위원장의 오찬에서 '시범 케이스' 등 논의를 했다는 주장에 대해서도 "징계 결정 전에 만난 적은 없고, 그 이후 식사자리"라며 "징계 절차에 문제가 있는 것처럼 주장하는 것 자체가 조작"이라고 했다.

박충권 수석대변인도 "신뢰하기 어려운 황 위원의 주장을 바탕으로 일제히 들고일어나는 게 대단히 정략적으로 보인다"고 주장했다.

국민의힘은 황 위원의 '윤리위원 사퇴 요구' 주장에 대해서는 공보실을 통해 "당무감사위 임기종료 시점과 맞물려, 내년 1월초 임기가 종료되는 윤리위 재구성 여부를 실무적으로 검토하는 과정에서 현 위원들에게 사퇴 의사가 있는지 확인했다"며 "윤리위 재구성과 관련해 현재까지 결정된 바 없다"고 해명했다.