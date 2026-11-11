부산시교육청, 내년 예산 5조6743억원 편성…AI 미래교육·학생 맞춤지원 강화

부산시교육청이 내년도 교육예산을 올해보다 2.6% 늘어난 5조6743억원으로 편성하고 인공지능(AI) 기반 미래교육 확대와 기초학력 보장, 학생 맞춤형 지원, 노후 학교시설 개선 등 교육환경 강화에 나선다.

11일 부산시교육청은 부산시교육청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '2027년도 부산광역시 교육비특별회계 예산안'을 부산시의회에 제출했다고 밝혔다. 교육청에 따르면 올해 본예산보다 1427억원(2.6%) 늘었으며 추가경정예산을 포함한 올해 총예산보다는 1182억원(2.0%) 줄었다.

세입은 중앙정부 이전수입 4조4128억원, 지방자치단체 이전수입 9362억원, 기금전입금 1600억원 등으로 구성됐다. 중앙정부 이전수입은 올해 본예산보다 3796억원 늘었고 기금전입금은 2340억원 줄었다. 시교육청은 지방교육재정교부금 개편과 인건비 상승, 노후학교 시설 개선 수요 등을 고려해 기존 사업을 정비했다고 설명했다.

교육청은 부산교육 비전 '다함께 미래로, 앞서가는 부산교육'실현을 위해 AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육, 학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육, 교사와 학생을 함께 지키는 안심교육, 존중과 배려로 함께 크는 시민교육, 가족처럼 힘이 되는 따뜻한 행복교육 등 5대 영역을 중심으로 주요 교육정책을 차질 없이 추진할 수 있도록 했다.

먼저 교육청은 AI시대를 선도하는 인간중심 미래교육에 1201억원을 편성했다. 초·중·고교 교수학습용 생성형 AI 보급에 19억원, AI 서·논술형 평가 지원 시스템 개발에 5억원, 학생 맞춤형 독서교육과 학교도서관 지원 등에 55억원을 반영했다. 이와 연계해 교육정보화기금 715억원을 활용해 학습용 스마트기기 4만2600대를 교체·보급하고 교원용 노후 PC 3500여 대도 교체한다.

다음으로 학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육에는 1477억원을 배정했다. 기초학력 보장을 위한 컨설팅과 지원센터 운영에 32억원, 고교 자기주도학습 지원에 130억원을 편성했다. 초등 방과후학교 운영과 사회정서교육, 위기학생 지원 등 돌봄·마음건강 분야에는 807억원을 반영했다. 방과후프로그램 이용권 지원 대상은 초등학교 3학년에서 4학년까지 확대한다.

또 교사와 학생의 안전을 위한 안심교육에는 1조1522억원을 편성했다. 초등학교 현장체험학습 때 학생 25명당 안전요원 1명을 배치할 수 있도록 지원을 확대한다. 급식 운영과 환경 개선에 3111억원, 노후시설 개선과 학교 신설, 정보보안 관리 등에 7345억원을 반영했다.

아울러 존중과 배려로 함께 크는 시민교육에는 671억원을 배정했다. 체험형 역사교육 및 경제‧금융‧헌법 교육 강화에 28억원, (가칭)부산해양AI교육센터 설립 추진 등 해양교육에 42억원, 내년 10월 개관 예정인 부산환경체험교육관 운영 및 탄소중립 선도학교 등 생태환경교육 91억원, 평생교육에 158억원, 지역협력교육지구 운영 55억원 등 역사와 지역 특성을 살린 시민교육을 활성화할 계획이다.

마지막으로 교육복지 등을 포함한 행복교육에는 7179억원을 반영했다. 고교 2학년 현장체험학습비 지원액을 40만원에서 70만원으로 올리고 학교 밖 청소년에게는 월 5만원의 교육참여 활동비를 지원한다. 특수학교·특수학급 신·증설과 치료비 지원 등 특수교육에는 289억원을 편성했다.

김석준 교육감은 "2027년도 예산안은 AI·디지털 활용 역량을 강화함과 동시에 AI윤리와 비판적 사고력을 키우고 학생 개개인을 위한 학력 신장 및 정서 지원을 제공하는 한편, 학생과 교직원 모두에게 안전한 교육환경을 구축하기 위해 편성한 예산"이라며 "학생과 교직원이 함께 성장할 수 있는 미래교육 환경을 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편 이날 발표한 예산안은 이달 말부터 부산시의회 교육위원회 예비심사와 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐 12월 10일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.