"비석 닦으며 희생 되새겨"…광복회 광주지부, 순국선열의 날 맞아 현충원 참배

제87회 순국선열의 날(11월 17일)을 앞두고 광복회 광주광역시지부가 국립대전현충원을 찾아 조국 독립을 위해 목숨 바친 순국선열들의 넋을 위로하고 숭고한 애국정신을 되새겼다.

▲광복회 광주광역시지부 소속 회원들이 국립 현충원 앞에서 기념 사진을 촬영하고 있다.2026.11.11ⓒ광복회 광주지부

광복회 광주시지부는 11일 회원 및 독립유공자 유족 등 28명이 참석한 가운데 국립대전현충원에서 '순국선열의 날 계기 특별 참배' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 참석자들은 현충탑에 헌화와 분향을 하며 순국선열과 호국영령에 대한 묵념으로 예를 갖췄다. 이어 독립유공자 묘역으로 발걸음을 옮긴 이들은 선열들의 희생에 대한 감사의 마음을 담아 정성껏 묘비를 닦고 주변 환경을 정화하는 등 봉사 활동을 펼쳤다.

유경식 광복회 광주지부 대의원이 부친인 애국지사 유환휘 선생의 묘역을 찾아 그 의미를 더했다.

고흥 출신인 유한휘 선생은 1943년 학병으로 징집됐다가, 일본군 진영을 탈영한 후 1945년에는 광복군총사령부 경위대에 배속되어 특수임무를 수행했다. 광복 이후 대한민국 정부는 1990년 유 선생에게 건국훈장 애족장을 수여했다. 그는 1999년 3월 13일에 고향인 고흥에서 숨을 거뒀고 국립 현충원 독립유공자 묘역에 안장됐다.

▲유경식 광복회 광주광역시지부 대의원이 11일 국립대전현충원에 안장된 부친의 묘역을 참배하고 있다.2026.11.11ⓒ광복회 광주지부

고욱 광주시지부장은 참배사를 통해 "순국선열의 날은 조국의 독립을 위해 목숨을 바치신 선열들의 피와 눈물을 기억하는 뜻깊은 날"이라며 "오늘날 우리가 누리는 자유와 번영은 이분들의 헌신 덕분임을 잊지 않겠다"고 말했다.

이어 "선열들의 고귀한 독립정신과 애국심을 후세에 온전히 전하는 데 광복회가 앞장서겠다"고 다짐했다.

한편 광복회 광주시지부는 오는 17일 광주 광덕고에서 순국선열의 날 기념식을 거행하는 등 매년 다양한 추모 행사와 애국 선양 사업을 통해 선열들의 숭고한 뜻을 기리고 있다.