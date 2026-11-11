[속보] 친明 김우영 "최민희, 당신은 '친박시영'이냐? 당 꼬라지 잘 돌아간다"

친명 핵심인 더불어민주당 김우영 의원이 정치 컨설턴트와 정치 유튜버를 겸업해 논란이 된 박시영 '주식회사 박시영' 대표를 겨냥한 후, 박 대표를 옹호한 최민희 의원과 설전을 벌였다.

김 의원은 11일 자신의 페이스북에 "박시영TV 박시영 님이 용역이라는 김우영 의원의 주장에 동의하지 않는다. 혹시 친석(친김민석) 아니면 모두 '적'이라 보시는지 묻고 싶다"고 비판한 최민희 의원의 글을 공유하면서 "전설의 과방위원장 최민희 최고위원님 민주언론운동을 평생의 사명으로 여기시던 분께서 취재차 대기하던 언론을 하이에나 취급하시더니 이젠 과방위에서 이진숙, 김태규와 같이 싸운 전우한테도 공격을 가하신다"고 비판했다.

김 의원은 "제가 어제 모 라디오방송에서 컨설팅 계약을 맺은 정치인을 자기 유튜브방송에 내보내는 것을 뭐라 하느냐는 질문에 유시민 작가가 말한 촉법 용역 중에 용역에 해당한다고 말했는데 그게 뭐가 잘못되었다는 것이냐"고 했다.

김 의원은 "사전을 찾아보시라. 용역이 뭔가. 특정업무나 프로젝트를 완성하거나 수행하기 위해 사람의 노무나 전문성을 제공받기로 맺는 계약이 용역이다. 박시영tv는 선거컨설팅 용역계약을 맺고 해당 정치인을 방송에 출연시킨 사실이 있고, 그렇다면 그게 용역이지 노역이나 자원봉사인가"라고 비판했다.

김 의원은 "최고위원되셨으면 최고위원답게 행동하심이 어떠할지 감히 여쭌다. 그리고 나를 친석이니 뭐니 멋대로 규정하시는데 그럼 당신은 친박시영인가, 친김어준인가?"라며 "당원을 대표하여 국정을 뒷받침하는데 앞장서야할 분이 대형 유튜브 옹호에나 골몰하시니 참 당꼬라지 잘 돌아가겠다"고 비판했다.

앞서 김 의원은 방송 인터뷰에서 '친정청래' 성향의 정치 컨설턴트인 박시영 대표가 자신과 컨설팅 계약을 맺은 정치인을 자기 유튜브 방송에 출연시키는 등의 문제에 대해 "이해충돌은 분명하다. 선거 시기에 컨설팅 계약을 맺어서 특정 후보자의 당선에 기여하게 하거나 상대방을 떨어뜨리게 하거나 하는 행위는 선거법적으로도 저촉 가능성이 있다"고 지적하면서 "유시민 작가가 '용역·촉법(평론가)' 얘기를 한 적 있지 않느냐"며 "따지고 보면 이건 '용역 방송'이라고 할 수 있다", "약간의 기만 광고에 해당될 수 있다"도 비판했다.