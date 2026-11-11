포항 환호동 재개발사업 본격화…정비구역 지정 주민 의견 수렴

12월 4일까지 주민공람…의회 의견 청취 등 후속 절차 진행

경북 포항시 북구 환호동 일대 노후 주거환경 개선을 위한 재개발사업이 정비구역 지정을 위한 행정절차에 들어갔다.

포항시는 11일 환여동 행정복지센터에서 환호동 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정을 위한 주민설명회를 열고 사업 추진 방향과 향후 절차를 안내했다.

사업 대상지는 환호동 309-1번지 일원 2만6,728㎡ 규모다.

▲포항시 북구 환호동 309-1번지 일원 위성 사진.ⓒ네이버 지도 캡처

이번 설명회는 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비계획안의 주요 내용을 주민들에게 알리고 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에서는 대상지 현황과 정비계획안, 향후 재개발 추진 절차 등을 설명하고 주민들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

포항시는 12월 4일까지 관련 서류를 공람한다. 사업계획에 의견이 있는 주민과 이해관계인은 공람 기간 내 포항시청 공동주택과에 의견서를 제출할 수 있다.

시는 주민공람이 끝나면 지방의회 의견 청취와 관련 심의 등 후속 절차를 진행해 정비구역 지정을 추진할 계획이다.

이번 사업은 노후 주거지를 체계적으로 정비해 주거환경을 개선하고 주민 생활 여건을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

다만 향후 구체적인 사업 추진은 정비구역 지정 등 관련 행정절차를 거쳐야 한다.

포항시 관계자는 “환호동 재개발사업을 통해 노후 주거환경을 개선하고 주민 삶의 질을 높일 수 있도록 주민 의견을 충분히 반영해 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.