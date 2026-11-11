경동대, 경기도교육청과 ‘상생협력 벽깨기’ 협약

경동대학교(총장 전성용)는 11일 경기도교육청 남부청사에서 경기도교육청과 ‘상생협력 벽깨기’ 협약을 했다고 밝혔다.

이날 경기도교육청과 협약에는 도내 25개 교육지원청과 37개 일반대학이 함께 참여했다.

ⓒ경동대

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협약서 서명 후 오찬이 진행됐으며, 이어 교육청·교육지원청과 대학간 소통과 협력 방안이 논의됐다.

참여 기관들은 이날 “경기교육 벽걔기 비전”을 공동 선포하고, 교육 대전환을 위한 업무협약을 체결했다.

경동대는 협약에 따라 향후 ▷대학 인프라와 자원 활용 교육생태계 확장 ▷교원 전문성 신장 및 연수체계 구축 ▷RAS 경기문예체교육 연계 고교-대학 협력체계 구축 ▷산학협력 기반 진로체험 및 직업교육 등에서 적극 협력하기로 했다.

안민석 교육감은 협약식에서 “경기도 학생들이 경기도에서 중고교를 마치고, 대학을 가고, 또 그 아이들을 경기도내 기업이 담아내는 선순환 시스템을 만들자”고 제안했다.

경동대는 수년 전부터 학생들의 졸업 후 경기도 정주(定住)를 위해 노력해 왔다.

최근 교내 지역공헌위원회 안에 ‘외국인정주’ 소위원회를 구성하고, 유학생들의 졸업 후 경기도 내 정착을 위해 지역사회 기관·단체·산업체와 적극 협력하고 있다.

경동대학교는 1997년 개교했으며, 2012년 동우대학과 통합했다. 이후 원주 메디컬캠퍼스와 양주 메트로폴캠퍼스 등으로 확장해 현재 경기도 양주시와 강원특별자치도 원주시에 캠퍼스를 두고 있다.