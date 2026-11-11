오세훈·한동훈 '비대위' 언급에…장동혁 "정치적 의도" 발끈

국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 2028년 총선과 관련 "현재 국민의힘의 모습으로 수도권 민심을 확실하게 사로잡을 수 있을지 많은 분들이 깊은 우려를 갖고 있는 것이 사실"이라며 당 지도체제를 현 장동혁 지도부에서 비대위로 전환하는 방안에 대해 긍정적 언급을 내놔 눈길을 끌었다.

오 시장은 11일 소셜미디어에 쓴 글에서 "수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 두어서는 안 된다. 당의 쇄신을 국민께 증명할 수 있다면 그 어떤 선택지도 열어둬야 한다"며 "전당대회 전 비대위 체제로의 전환도 그 중 하나"라고 했다.

오 시장은 앞서 이날자 <중앙일보> 지면 인터뷰에서도 '조기 비대위로 총선을 준비하자는 의견이 있다'는 질문에 "분명한 것은 장동혁 체제로 총선을 치르면 아마 수도권 선거는 굉장히 어려울 것"이라며 "비대위 체제는 좀 융통성이 있어 보인다"고 했다.

오 시장은 "총선이 다가올수록 승리를 위한 최적의 경로가 무엇인지 당내에서 치열한 논의를 거쳐 자연스럽게 총의가 모아질 것"이라며 "비대위라는 과도기를 거치든 아니든, 수도권 정서에 부합하는, 유권자들이 우리 당에서 새로운 희망을 볼 수 있는 상태로 선거를 치러야 한다는 것은 분명하다"고 했다.

오 시장은 신문 인터뷰에서, 자신이 기존의 '개혁보수 연대'의 틀에서 장동혁 대표 등 강성우파·극우파 그룹까지 포용해야 한다는 취지의 주장을 편 데 대해 '기존 포지션에서 장동혁 쪽으로 한 발 이동한 것'이라는 해석이 나온다는 질문을 받자 "그런 것은 전혀 없다", "장 대표 노선과 가까워지는 워딩조차 한 일이 없는데 왜 그런 해석이 나오는지 이해하기 어렵다"고 손사래를 쳤다.

정치자금법 사건 2심 무죄판결 이후 장 대표와 접촉이 잦은 데 대해서는 "당 대표 참석이 예정된 자리가 아니었는데 그냥 오셔서 덕담했을 뿐"이라고 했다.

반대로 무소속 한동훈 의원 복당 문제를 놓고 방송 인터뷰에서 '유리그릇 다루듯 조심해야 한다'고 한 것이 한 의원 측과 거리를 둔 것으로 풀이된 데 대해서는 오해라는 취지로 해명했다.

그는 "짧게 표현하니까 많은 해석이 붙는다"며 "무슨 일이든 본인 노력이 60% 이상 돼야 하고, 주변에서 도와주는 게 40% 정도 되는 것이다. 그런 의미에서 본인이 좀더 노력하라는 취지"였다고 했다. 그는 "그쪽(친한계)에서 누가 주장한다고 갑자기 될 일이 아니지 않나"라며 "순서 내지 모양을 갖춰가면서 당내 구성원 다수가 동의할 분위기가 먼저 성숙돼야 한다. 불쑥불쑥 의견을 내는 것보다 신중하게 해야 한다는 뜻에서 드린 말씀"이라고 했다.

그는 이날 페이스북 글에서도 "한 의원의 복당이 총선 승리를 위해 반드시 필요하다"고 했다. 다만 "복당 문제가 또 다른 당내 갈등의 불씨가 돼서는 안 된다. 당내 구성원들이 흔쾌히 받아들일 수 있는 공감대가 먼저 형성돼야 한다"며 "이를 위해 한 의원 본인도 스스로 선결해야 할 몫이 있다"고 조건을 달았다.

오 시장은 또 12.3 비상계엄 사태 2주년을 맞아 국민의힘이 당 차원의 사과를 해야 한다는 주장이 나오고, 장 대표는 이에 반대하고 있는 상황에 대해 오 시장은 "계엄이 국민께 걱정을 끼친 것은 사실이고 보수가 거의 궤멸하다시피 했다. 그런데 사과를 망설일 게 있나"라고 했다.

"매년 그날 되면 반성문을 써야 한다"는 것이다. 그는 "그걸 두고 논쟁하면 할수록 우리 당에 부정적인 평가가 나올 수밖에 없을 것"이라고 우려했다.

▲오세훈 서울시장이 11일 서울 은평구 서울특별시 은평병원에서 열린 서울시 마약관리센터 개소 1주년 행사에서 축사를 하고 있다. ⓒ연합뉴스

한동훈 의원은 이날 오 시장의 '비대위' 언급에 대해 "우리가 민주당을 이기기 위해서는 변화와 통합이 필요하고, 장동혁 대표는 그 변화와 통합을 자기 개인의 이익을 위해서 막고 있다"며 "오 시장도 그런 의미에서 저와 생각을 같이하는 것 아닌가 생각한다"고 말했다.

한 의원은 이날 자신과 진종오 의원 등에 대한 당 윤리위 징계가 조작된 것이었다는 황경성 당 윤리위원의 폭로에 대해 긴급 기자회견을 연 자리에서, 기자들로부터 현안 관련 질문을 받고 이같이 말했다.

한 의원은 "결국 한동훈의 복귀가 통합과 민주당을 이기는 '한 방'이 될 것이라는 점을 많은 사람들이 알고 있는데 그걸 몇몇 정치인들이 사적인 정치적 이익을 도모하기 위해 억지로 막고 있는 형국"이라며 "게다가 오늘 우연찮게도 저를 찍어냈던 정치적 숙청의 실체가 장 대표 등의 조작 징계로 인한 것이라는 양심 선언과 공개 사과까지 나왔다"고 장 대표를 겨냥했다.

한 의원은 "민주당의 공화정 파괴 폭거를 보면서 반드시 민주당을 이겨야 한다는 생각을 강하게 한다"며 "장동혁 당권파 체제로는 지금은 이길 것 같은 느낌이 들어도 나중에 결국 민주당이 뭉치면 절대로 이길 수 없다"고 주장했다.

그러면서 "저는 변화와 통합을 이루는 길로 가야 하고, 그 과정에서 서로 경쟁이라든가 이견의 문제는 좀 뒤로 돌려도 되지 않나 하는 생각"이라고 했다.

▲무소속 한동훈 의원이 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ연합뉴스

장 대표는 오 시장의 주장에 강하게 반발했다. 장 대표는 이날 서울 한 호텔에서 열린 TV조선 주최 포럼 행사장에서 기자들과 만나, 오 시장의 '비대위' 언급에 대해 "'이재명 탈옥법' 때문에 저희가 강경한 대여 투쟁을 하고 있다. 지금 당내 다른 문제에 대해 언급하는 것은 적절치 않다"고 했다고 이 방송이 전했다.

장 대표는 특히 오 시장을 겨냥 "서울시민들이 부동산 등 민생으로 고통받고 있는데 당내 문제에 대해서 많은 관심을 가지고 계신 것 같다"며 "그럼 제가 서울시장 하고, 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리를 바꾸면 될 것 같다"고 비꼬기도 한 것으로 전해졌다.

그는 또 "'지금의 지도부 체제로 총선을 치를 수 없다', '비대위 전환이 필요하다'는 건 여러 여론조사 지표와 정반대의 방향"이라며 "총선에서 승리하고 싶어서가 아니라 다른 정치적 의도가 있다고 밖에 해석될 수 없다"고 했다.

이어 "계속 그런 주장을 한다면 결국 지금 지도부가 물러나고 새로운 지도부가 들어서기를 원하는 일종의 희망사항을 반영한 게 아닌가"라고도 했다.

장 대표는 "지금으로써는 오 시장은 서울시민의 삶을 잘 살피고, 국민의힘은 당 지도부·원내지도부 중심으로 국민의 삶을 잘 살피는 것이 당을 위하는 길이고 총선 승리로 가는 길"이라고 일축했다.

한편 오 시장은 이날 페이스북 글에서 "최근 정당 지지율이 상승했다는 결과도 있지만, 이재명 정부와 민주당의 정책 실패에 따른 반사이익이 일시적으로 여론에 반영된 측면이 크다"며 "국민의 신뢰를 온전히 회복하고, 중도·수도권·청년의 굳건한 지지를 얻기 위해서는 반드시 변화해야 한다"고 했다. 장 대표가 "비대위 전환이 필요하다는 건 여러 여론조사 지표와 정반대의 방향"이라고 한 데 대한 재반박으로 풀이된다.