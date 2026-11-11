삼척시 ‘2026 삼척학 포럼’ 12일 개최

삼척시는 12일 오후 1시 30분 강원대학교 삼척캠퍼스 그린에너지연구관 대회의장에서 ‘2026 삼척학 포럼’을 개최한다.

지난해는 11월 6일 동일 장소에서 ‘근대 도시 삼척의 모더니티’를 주제로 삼척의 근대적 형성과정과 도시적 정체성을 학술적으로 조명하고자 포럼을 개최한 바 있다.

ⓒ삼척시

이번 포럼은 탄광유산의 역사·문화적 가치를 살피고 이를 지역의 미래 자산으로 이어갈 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

삼척시가 주최하고 강원대학교 전통문화연구소와 인문사회과학연구소가 공동 주관하는 포럼의 주제는 ‘산업 기억의 공간, 삼척: 탄광 유산의 장소성과 지속 가능성’으로, 기조발표와 4개 주제 발표, 종합 토론을 진행한다.

한건수 유네스코 석좌교수의 ‘강원 남부 지역 탄광의 유산적 가치와 유네스코 세계유산 등재 추진방안’ 기조발표를 시작으로, 제1부에서는 ▲삼척 탄광의 지역적 특수성과 도시개발[윤은숙(전통문화연구소장)·장경호(강원대학교 교수)] ▲산업 유산에서 미래로: 삼척의 새로운 가능성(김성민, 강원대학교 교수)에 관한 발표가 이어진다.

제2부는 ▲파독 광부 기술 전이에서 삼척 탄광의 역할과 의미(전민경, 성공회대학교 교수) ▲산업 문화경관으로서의 광부 사택: 도계 사택의 세계유산 잠재성(박훈, 강원대학교 교수)을 다룰 예정이다.

이후 남기택 강원대학교 인문사회과학연구소장이 좌장을 맡아 종합토론을 진행한다. 발표자와 토론자들은 각 주제의 쟁점을 짚고, 탄광유산의 보존·활용에 필요한 과제를 논의한다.

시는 행사를 통해 삼척학의 연구 기반을 넓히고, 전문가 제언을 바탕으로 지역의 고유한 역사와 문화를 살린 지속 가능한 발전 방향을 검토할 계획이다.

삼척시 관계자는 “탄광유산은 삼척의 성장 과정과 삶을 함께 보여주는 소중한 자산”이라며 “지역에 남은 탄광유산의 의미를 살피고, 다음 세대에 어떻게 이어갈지 함께 고민하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.