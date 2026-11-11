수원특례시, 관광약자 편의 높인다

수원특례시는 관광약자의 여행과 숙박 편의 향상을 위해 ‘무장애 관광 맞춤형 어메니티 기획·개발’ 시범 사업을 추진한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 고령자·장애인·영유아 동반 가족 등 관광약자가 수원 여행을 즐기는 과정에서 겪는 불편을 해소하기 위한 것이다.

▲‘2026∼2027 수원 방문의 해’의 슬로건인 ‘수원 포 유(Suwon for You)’가 담긴 ‘무장애 관광 맞춤형 어메니티’ 파우치 시안. ⓒ수원특례시

이에 따라 시는 휴대성과 활용성이 높은 어메니티(편의 용품)와 기념품을 제작, 3·4성급 호텔과 한옥체험업 등 숙박업소를 통해 관광약자에게 제공할 계획이다.

해당 어메니티는 △수원의 지역성을 담은 먹거리 △손으로 잡고 사용하기 편한 품목 △시인성과 가독성을 고려한 품목 △숙박 중 편의를 돕는 품목 등으로 구성될 예정이다.

특히 무장애 관광 관련 전문가와 관광사업체의 의견을 수렴해 품목과 구성을 구체화하고, 시제품의 사용 편의성과 안내 내용의 가독성 및 숙박업소의 보관·제공 편의 등을 종합적으로 고려해 물품을 제작할 방침이다.

시 관계자는 "시범 사업을 통해 이용자와 숙박업소의 의견을 수렴해 개선 사항을 반영, 내년부터 우수 숙박업체를 선정해 어메니티를 확대 제작·배부할 계획"이라고 말했다.