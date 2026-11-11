지하철 2호선 '교통지옥'…전남광주시, 택시·버스기사 투입 '현장형 TF'로 돌파구 찾는다

광주 도시철도 2호선 공사로 인한 시민들의 교통 불편이 가중되는 가운데, 전남광주통합특별시가 '도로 위 전문가'인 택시·버스 기사들을 포함한 '교통처리대책 전담팀(TF)' 확대 운영에 나선다.

▲14일 유덕차량기지로 들어와 향후 시험 운행할 예정인 도시철도 2호선 전동차ⓒ전남광주통합특별시

전남광주통합특별시는 도시철도 2호선 건설공사 완공 시까지 '교통처리대책 TF'를 상시 가동하며, 이달부터 참여 대상을 확대한다고 11일 밝혔다.

가장 큰 변화는 '현장성 강화'다. 기존 TF가 관계기관과 감리,시공사 중심의 '교통처리계획 협의'에 머물렀다면, 확대 TF는 △주요 교통민원 분석 △현장 직접 점검 △개선대책 수립 △이행 여부 확인까지 역할을 확장한다.

참여 주체도 도로 이용자 중심으로 넓혔다. 기존의 관계부서, 경찰청, 시공사, 감리단에 더해 개인택시 및 버스 운전조합 등 대중교통 관계자들이 새롭게 참여한다. 매일 도로 위에서 공사로 인한 불편을 직접 체감하는 이들의 생생한 의견을 수렴해 실효성 있는 대책을 마련한다는 방침이다.

시에 따르면 2019년 1월부터 올해 9월까지 접수된 도시철도 2호선 관련 민원 4884건 중, 교통체증 관련 민원이 1984건으로 전체의 41%를 차지할 만큼 시민들의 불만이 극에 달한 상태다.

확대 TF는 분기별 1회 정기회의를 열고 긴급 현안 발생 시에는 수시로 회의를 개최해 신속 대응에 나선다. 이를 통해 도로 단차나 노면 불량, 불합리한 차선 변경, 교통안전시설물 미비 등 시민들이 일상에서 겪는 크고 작은 불편 사항들을 집중 점검하고 개선해 나갈 계획이다.

기존에 월 1회, 25~30명 규모로 운영되던 실무 TF 회의도 병행해 현안에 더욱 촘촘하게 대응할 예정이다.

김경중 도시철도건설본부 공사부장은 "도시철도 2호선 공사로 시민들이 겪는 교통불편을 최소화하기 위해 현장 중심의 대응을 강화하겠다"며 "시민 의견을 적극 수렴하고 반복되는 민원은 원인 분석부터 개선 여부까지 지속적으로 관리해 나가겠다"고 밝혔다.